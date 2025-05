- Grenzen weiter ausdehnen: ein Werkstoff, der zwei gegensätzliche Eigenschaften zusammenbringt -

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKIO: 5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) stellt mit Stolz den Werkstoff "NK-301ZF" vor, gefederter Edelstahl, der ausgezeichnete Verarbeitungsfreundlichkeit und Hochfestigkeit im chemischen Zusammensetzungsbereich von SUS301 (JIS) erzielt und zur umweltbewussten "Öko-Produkt-Serie" des Unternehmens gehört. Das Material findet bereits in diversen Branchen vielfach Anwendung, darunter die Sektoren Automobil, elektronische Bauteile und Halbleiter.

NK-301ZF kombiniert Hochfestigkeit mit hoher Formbarkeit und ermöglicht damit nicht nur leichtere Bauteile, sondern auch eine Vereinfachung des Fertigungsprozesses. Dies verbessert die Energieeffizienz und verringert die Umweltbelastung im gesamten Fertigungszyklus der Kunden. Darüber hinaus gestattet die verbesserte Gestaltungsflexibilität auch eine Optimierung von Form und Spezifikationen, was die Verarbeitungseffizienz und den Ertrag verbessert. Dank dieser Eigenschaften kommt das Material bereits in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz.

Angesichts dieser Eigenschaften wurde NK-301ZF in unserem Unternehmen als "Öko-Produkt" designiert. Wir engagieren uns für nachhaltige Herstellung durch den Einsatz umweltfreundlicher Werkstoffe mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 Netto-Null CO2-Emissionen zu erreichen.

Das Produkt wurde im Einklang mit dem 11. Geschäftsplan von NIPPON KINZOKU, dem "NIPPON KINZOKU 2030", entwickelt, in dessen Mittelpunkt das Schlüsselkonzept der "Near Net Performance" steht, d.h. die Erzielung der erforderlichen Leistung der Endprodukte durch die Verwendung geeigneter Materialigestaltung. Unser Ziel besteht darin, den Absatz in den Sektoren Automobil, elektronische Bauteile, Halbleiter und verwandten Märkten weiter auszudehnen.

Merkmale

1. Chemische Zusammensetzung

Die chemische Zusammensetzung wird entsprechend dem JIS-Standardbereich angepasst.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/05/Chemical-Composition.pdf

2. Mechanische Eigenschaften

Im Vergleich zu herkömmlichem SUS301 hat NK-301ZF eine größere Dehnung, was die Rissbildung bei der Formung zu vermeiden hilft. Es ist zudem ein hochfestes Material, das eine Härte von HV580 oder mehr erreichen kann.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/05/Mechanical-Properties.pdf

Bei gleichwertiger Festigkeit bietet es höhere Dehnung und bessere Formbarkeit als herkömmliches SUS301.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/05/Relationship-Between-Hardness-and-Elongation.pdf

3. Ermüdungsbeständig und verarbeitungsfreundlich

Die Einschlüsse im Stahl wurden kontrolliert, was die Zahl makroskopischer nichtmetallischer Einschlüsse erheblich reduzierte.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/05/Image-of-Inclusions.pdf

Demzufolge erwarten wir verbesserte Ermüdungsbeständigkeit.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/05/MIT-test-results.pdf

Für den vollständigen Text klicken Sie bitte hier.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/05/Introducing-NK-301ZF-A-Breakthrough-Material-Combining-High-Strength-and-High-Ductility.pdf

Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte werden in einer Reihe von Bereichen eingesetzt, die vom Präzisionsbereich bis zur Bauindustrie reichen. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

