Wedemark (ots) -Renommierte KI-Expertin stärkt Innovationskraft im Bereich KI und EdgeGcore, globaler Anbieter von Edge-KI-, Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen, hat Prof. Dr. Feiyu Xu in seinen Beirat berufen. Die international anerkannte Forscherin für Künstliche Intelligenz (KI) war zuvor in leitenden Positionen bei SAP, Lenovo sowie am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) tätig. Sie bringt umfassende wissenschaftliche und unternehmerische Erfahrungen in das Gremium ein und wird insbesondere die strategische Ausrichtung im Bereich Edge-basierte KI-Technologie mitgestalten.Die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Xu ist ein bedeutender Meilenstein für Gcore. Sie ist die erste Beraterin im Beirat mit einer führenden Rolle in der KI-Forschung und -Innovation und wird deshalb bei der Entwicklung der Zukunftsstrategie im Bereich Edge-KI eine zentrale Rolle übernehmen. Die gemeinsame Vision: Künstliche Intelligenz wird unsere Zukunft prägen - doch ihr Potenzial entfaltet sich nur, wenn spezialisierte digitale Infrastrukturen den nötigen Raum dafür schaffen.Gcore betreibt eine globale Infrastruktur auf sechs Kontinenten, die Unternehmen das weltweite Training und Roll-Out von KI-Modellen mit niedriger Latenz ermöglicht. Mit über 180 Points of Presence (PoPs), darunter über 50 Cloud-Standorte und mehr als 14.000 Peering-Partner, bringt Gcore KI-Workloads näher an die Endnutzer. Das sorgt für schnelle, skalierbare und kosteneffiziente Leistung. Die Berufung von Prof. Dr. Xu unterstreicht die Zielsetzung des Unternehmens, eine tragfähige Infrastruktur für skalierbare KI-Anwendungen weiterzuentwickeln.Prof. Dr. Xu sieht in der technologischen Ausrichtung von Gcore einen wichtigen Beitrag zu der digitalen Souveränität Europas. Zu ihrer Ernennung sagt sie: "Ich freue mich sehr über meine Rolle als Board Advisor. Gcore ist ein einzigartiges Technologieunternehmen mit enormem Potenzial, das nicht nur die Infrastruktur für KI-Anwendungen bereitstellt, sondern aktiv zur Entwicklung des KI-Ökosystems in Europa beiträgt. Ich freue mich darauf, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das die Zukunft der KI-Technologie maßgeblich mitgestalten wird."Andre Reitenbach, CEO von Gcore, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, Prof. Dr. Xu im Beirat von Gcore willkommen zu heißen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung und ihrer visionären Führung wird sie für uns eine wertvolle Bereicherung sein. Als renommierte Wissenschaftlerin und Führungskraft in der KI-Branche wird sie entscheidend dazu beitragen, Gcores Mission voranzutreiben, KI für Menschen überall und jederzeit zugänglich zu machen."###Über GcoreGcore (http://gcore.com/de) ist ein führender international tätiger Anbieter von Public Cloud und Edge Computing, KI, Content Delivery (CDN), Hosting und Security-Lösungen. Mit Hauptsitz in Luxemburg und mehr als 600 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen seine Produkte weltweit an. Gcore betreibt seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten und verfügt über eine der besten Netzwerkleistungen in Europa, Afrika und Lateinamerika mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 30 ms. Das Netzwerk besteht aus mehr als 180 Präsenzpunkten auf der ganzen Welt in zuverlässigen Tier IV- und Tier III-Rechenzentren mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Tbps.