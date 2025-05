Der Verband der Privaten Bausparkassen e.V. hat ein neues ehrenamtliches Mitglied im Vorstand: Dirk Botzem, Mitglied des Vorstands der Debeka Bausparkasse AG, wurde in das Gremium gewählt. Der 55-Jährige folgt auf Jörg Phlippen, der seinen Ruhestand antritt. Wechsel im Vorstand des Verbands der Privaten Bausparkassen e.V.: Dirk Botzem, Vorstand der Debeka Bausparkasse AG, ist neues ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Der 55-Jährige wurde auf der Mitgliederversammlung in Schwäbisch Hall in das Gremium ...

