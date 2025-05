Trump Coin Dinner enttäuscht Investoren: Schlechtes Essen und kurze Rede

Am Donnerstag fand das lange angekündigte Essen für die größten Trump-Coin-Investoren statt. Doch statt zu einer Jubelfeier führte die Veranstaltung zu Ernüchterung unter den Anlegern. Donald Trump hatte die 220 größten Halter des Trump-Coins zu einem exklusiven Dinner eingeladen und als "exklusivste Einladung der Welt" beworben, doch das Event entwickelte sich zu einem Reinfall für die Teilnehmer.

Investoren beklagen schlechte Qualität der Veranstaltung

Influencer Nicholas Pinto, der etwa 400.000 Follower auf TikTok hat, sagte nach der Veranstaltung gegenüber Medien: "Alle an meinem Tisch sagten, das Essen sei mit das Schlechteste gewesen, das sie je gegessen hätten." Mehrheitlich hatten die Teilnehmer auf Burger von McDonalds gehofft, was sehr passend für eine Trump-Veranstaltung gewesen wäre. Stattdessen gab es einen "Trump-Bio-Feldsalat" als Vorspeise, gefolgt von einem Filet Mignon und in der Pfanne gebratenem Heilbutt sowie zum Nachtisch einen Lavakuchen.

Aber nicht nur das Essen, auch Trumps Rede war laut dem Influencer kein Höhepunkt. Der Präsident der Vereinigten Staaten soll nur wenige Minuten gesprochen haben und dabei "ziemlich viel Schwachsinn" erzählt haben, wie es in einem Augenzeugenbericht aus dem Fortune-Magazin heißt. Außerdem verließ Trump bereits direkt nach der Rede die Veranstaltung, anstatt mit den anderen Gästen zu feiern oder seine Trump-Uhren zu verteilen.

Politische Gegner fordern Untersuchung

Während das Event eine Enttäuschung war, sehen die politischen Gegner Trumps weiterhin dem Launch des Memecoins und dem veranstalteten Abendessen einen klaren Rechtsbruch. Senator Jon Ossoff sagte etwa: "Wenn der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten Zugang verkauft und dafür im Grunde Zahlungen direkt an ihn erhält, dann ist das zweifellos ein Amtsenthebungsdelikt."

In einem offenen Brief haben kürzlich sogar 35 demokratische Abgeordnete das Justizministerium dazu aufgefordert, eine Untersuchung gegen den US-Präsidenten einzuleiten. Die als Krypto-Gegnerin bekannte Politikerin Elisabeth Warren forderte in diesem Zuge erneut eine Verschärfung der Regulierung und der Sicherheitsmaßnahmen, sodass es beispielsweise Politikern nicht mehr möglich sein soll, Memecoins auf den Markt zu bringen.

