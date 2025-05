Standard Chartered prognostiziert Bitcoin-Kurs von 500.000 Dollar bis 2028

Bitcoin hat in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreicht und steht inzwischen oberhalb von 110.000 US-Dollar, nachdem die Kryptowährung im April zeitweise unter 75.000 US-Dollar gerutscht war. Doch dies könnte erst der Beginn eines noch viel größeren Anstiegs sein, meint das bekannte Analystenhaus Standard Chartered. Die Experten erwarten jetzt einen massiven Anstieg bei der Mutter aller Kryptowährungen und sehen enormes Potenzial für die kommenden Jahre.

Standard Chartered sieht Bitcoin bei 200.000 Dollar im Sommer

Nach dem Anstieg ist laut dem bekannten Analystenhaus Standard Chartered noch lange nicht Schluss mit der Rallye. Analyst Geoffrey Kendrick prognostizierte kürzlich, dass Bitcoin bereits im Sommer die Marke von 200.000 US-Dollar erreichen soll. Der Experte schrieb: "Wir gehen davon aus, dass sich der Anstieg bis zum Sommer fortsetzt und Bitcoin in Richtung unserer Jahresendprognose von 200.000 US-Dollar steigt."

Diese Prognose basiert nicht nur darauf, dass Bitcoin jetzt überraschend schnell einen deutlichen Kursanstieg gezeigt hat, sondern auch darauf, dass die Mutter aller Kryptowährungen zuletzt deutliche Zuflüsse gesehen hat. Ein Zeichen dafür, dass insbesondere das institutionelle Interesse beim Bitcoin zurückkehrt. Allerdings soll laut dem Experten auch bei 200.000 US-Dollar noch lange nicht Schluss sein - bis 2028 sieht Kendrick sogar 500.000 US-Dollar als realistisches Ziel.

Saudi-Arabien steigt massiv in Bitcoin ein

Besonders beachtlich war im Rahmen der 13F-Filings die Nachricht, dass Saudi-Arabien größere Positionierungen beim Bitcoin eingegangen ist. Schon zuvor hatte es kleinere Käufe in den vergangenen Quartalen gegeben, nun wird aber aus mehreren Medien bestätigt, dass die Zentralbank des Landes wohl bei der Mutter aller Kryptowährungen eingestiegen ist.

Konkret wurde hier ein Investment erneut über die Strategy-Holding von Michael Saylor getätigt, die inzwischen mehr als 500.000 BTC verwaltet. Dass das Unternehmen an der Börse zu einem deutlichen Aufschlag gegenüber dem inneren Wert notiert, schien für die Investoren aus Saudi-Arabien kein Problem zu sein. Das wachsende institutionelle Interesse unterstützt die bullischen Prognosen der Analysten von Standard Chartered für weitere starke Kurssteigerungen.

Bitcoin Bull Presale profitiert vom Bitcoin-Boom

Wer jetzt von den prognostizierten Kurssteigerungen beim Bitcoin womöglich überproportional profitieren möchte, sollte einen Blick auf das einzigartige Bitcoin Bull Projekt werfen. Bitcoin Bull ist ein Memecoin, der nicht nur stark von Optik und Wording an die Mutter aller Kryptowährungen erinnert, sondern sich durch ein ausgeklügeltes Belohnungssystem an den Kursverlauf von BTC gekoppelt hat.

Das System bei Bitcoin Bull funktioniert über einen Mechanismus, der immer dann Token Burns oder Airdrops von echten Bitcoins an die Anleger vornimmt, wenn der Kurs eine bestimmte Marke erreicht. So erfolgt bei 125.000 Dollar eine Token-Verbrennung, bei 150.000 Dollar ein BTC-Airdrop und so weiter. Zusätzlich gibt es eine Staking-Option mit 64 Prozent jährlicher Rendite für die ersten zwei Jahre. Das Projekt erfreut sich eines regen Kapitalzustroms, weshalb interessierte Anleger schnell handeln sollten, bevor die nächste Preiserhöhung im Presale erfolgt.

