Technische Prognose zu Ethereum - Bullenflagge oder Rückschlag?

Ethereum befindet sich aktuell in einer entscheidenden Marktphase. Nach einer mehrtägigen Korrektur hatte sich der Kurs im Bereich um 2.500 US-Dollar stabilisiert und zeigt seither Anzeichen einer technischen Bodenbildung. Insbesondere auf kurzfristiger Zeitebene deutet sich ein Muster an, das in der Vergangenheit häufig als Ausgangspunkt für dynamische Aufwärtsbewegungen diente: die bullische Flagge.

Analyst "Krypto Trading und Investing" sieht anzeichen einer Bullenflagge, Quelle: https://www.youtube.com/

Dieses Muster ist aktuell klar erkennbar - ein steiler Abverkauf, gefolgt von einer seitwärts laufenden Konsolidierung innerhalb eines leicht abfallenden Kanals. Solche Formationen gelten als Fortsetzungsmuster, sofern sie nach oben aufgelöst werden. In diesem Fall könnte Ethereum kurzfristig Kurs auf 2.600 bis 2.636 US-Dollar nehmen. In diesem Bereich liegen mehrere technische Widerstände, die aus vorangegangenen Hochpunkten und gleitenden Durchschnitten resultieren.

Gemischte Signale

Trotz dieser potenziellen Chance bleibt Vorsicht geboten. Der Relative Strength Index (RSI) auf 4-Stunden-Basis hat bislang keine klare Richtung vorgegeben. Ein Durchbruch der oberen RSI-Trendlinie würde das bullische Szenario unterstützen, während ein Bruch nach unten - insbesondere unter das letzte lokale Tief - eher auf eine Fortsetzung der Korrektur hindeuten würde. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer in den Bereich um 2.300 US-Dollar möglich, wo in der Vergangenheit mehrfach Käufer eingestiegen sind.

Fundamental gibt es derzeit wenig Impulse. Der Großteil der Marktbewegung basiert auf technischen Faktoren und kurzfristigem Sentiment. Spannend bleibt nur, wie die US-Börsen nach dem gestrigen Feiertag (Memorial Day) die Aufhebung der EU-Zölle einpreist.

US DELAYS 50% TARIFF ON EU UNTIL JULY 9 AMID TRADE NEGOTIATIONS pic.twitter.com/4ZqaTBnmUj - Crypto Rover (@rovercrc) May 26, 2025

Ethereum bleibt in einem strukturellen Aufwärtstrend, doch kurzfristig fehlt es an Volumen und Momentum, um mit klarer Richtung auszubrechen. Auch das Open Interest an den Derivatemärkten zeigt Zurückhaltung - viele Trader beobachten das Geschehen von der Seitenlinie aus.

Spannend wird es an der Marke von 2.575 US-Dollar. Sollte Ethereum dieses Level mit Volumen hinter sich lassen, wäre die Flagge technisch aufgelöst und der Weg in Richtung 2.636 US-Dollar frei. Dort könnte sich entscheiden, ob der Markt genug Kraft für eine mittelfristige Trendfortsetzung hat oder ob erneut Gewinnmitnahmen dominieren. Scheitert der Ausbruch, wäre mit einem Pullback in Richtung 2.400 bis 2.350 US-Dollar zu rechnen - inklusive Test der unteren Trendlinienstruktur.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.