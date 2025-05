Bitcoin-Markt zeigt Stärke: Langfristige Halter akkumulieren massiv

Der Bitcoin-Markt zeigt sich in dieser Woche weiterhin gefestigt und notiert nach dem Erreichen des Rekordhochs bei rund 112.000 US-Dollar stabil. Während es einen moderaten Rücksetzer gab, weiteten sich die Gewinnmitnahmen zum Wochenanfang nicht aus, was als konstruktive Ausgangslage zu werten ist. Besonders bemerkenswert: Eine wichtige Gruppe von Anlegern kauft aktuell vermehrt BTC, was eine bullische Bitcoin-Prognose untermauert und die Wahrscheinlichkeit für einen neuen Rekord im Mai steigen lässt.

Langfristige Bitcoin-Halter zeigen starkes HODL-Verhalten

Langfristige Bitcoin-Halter zeigen derzeit ein besonders starkes HODL-Verhalten. Laut Axel Adler Jr. befindet sich ihre Verkaufsaktivität auf dem niedrigsten Stand seit September 2024. In den letzten 20 Tagen haben diese Adressen ihre Bestände sogar um rund 300.000 BTC erhöht.

Solche Akkumulationsphasen gelten als bullisches Signal, da sie auf Vertrauen in die weitere Kursentwicklung hindeuten. Wenn langfristige Investoren Bitcoin horten statt verkaufen, sinkt das verfügbare Angebot am Markt. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mögliche Kursrücksetzer schnell auf Käuferinteresse stoßen. Historisch gingen ähnlich starke LTH-Phasen oft mit einer bevorstehenden Aufwärtsbewegung einher.

Bitcoin-ETFs sorgen für anhaltenden Kaufdruck

In den vergangenen 30 Tagen verzeichneten Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von über 75.000 BTC - ein Volumen, das laut ecoinometrics historisch mit anhaltenden Kursanstiegen korreliert. Diese Entwicklung unterstreicht die zentrale Rolle institutioneller Kapitalströme für den Bitcoin-Kurs.

Da ETFs regelmäßig Käufe tätigen müssen, um Anlegernachfrage zu bedienen, entziehen sie dem Markt effektiv Liquidität und erhöhen dadurch den Kaufdruck bei begrenztem Angebot. Das von ecoinometrics genutzte Modell, das ETF-Zuflüsse mit der Preisentwicklung verknüpft, sieht den fairen Wert von Bitcoin aktuell im Bereich zwischen 105.000 und 125.000 US-Dollar. An den Prognosemärkten geht ein signifikanter Anteil der Marktteilnehmer - rund 32 Prozent - davon aus, dass Bitcoin noch vor Monatsende ein neues Allzeithoch bei 115.000 US-Dollar markieren könnte.

BTCBULL-Presale sammelt bereits 6,5 Millionen Dollar

Wenn der Gesamtmarkt bullischer tendiert, profitieren auch kleinere Projekte und Altcoins, mit denen Anleger eine höhere Upside erzielen wollen. So gewinnt das neue Projekt BTCBULL an Aufmerksamkeit, das klassische Marktlogik mit innovativen Token-Anreizen verknüpft. Anders als herkömmliche Kryptowährungen basiert dieses Modell nicht allein auf Kursfantasie, sondern verknüpft sich strukturell mit der Entwicklung des Bitcoin-Preises.

Zentraler Mechanismus des Projekts ist die automatische Reaktion auf Kursanstiege von Bitcoin. Sobald bestimmte Schwellen überschritten werden, wird einerseits die zirkulierende Tokenmenge verknappt, was eine deflationäre Dynamik begünstigt. Andererseits erhalten BTCBULL-Halter direkte Bitcoin-Ausschüttungen. Bereits rund 6,5 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Presale eingesammelt - ein Hinweis auf das wachsende Interesse an intelligent designten Bitcoin-Derivaten mit einer zusätzlichen Staking-Option von etwa 65 Prozent jährlicher Rendite.

