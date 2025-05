Trump Familie baut strategisches Krypto-Imperium auf

Der Optimismus am Kryptomarkt hält weiter an, während Bitcoin mit 109.000 Dollar nahe seinem Allzeithoch notiert. Doch während viele Trump für seine kryptofreundliche Politik feiern, baut er im Hintergrund längst selbst ein umfassendes Krypto-Imperium auf. Was zunächst wie vereinzelte Projekte aussah, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als strategischer Aufbau eines gesamten Kryptowährungs-Ökosystems.

Von NFTs zu Meme Coins: Der Anfang einer größeren Strategie

Trump zeigte sich schon früh dem Kryptomarkt gegenüber offen und profitierte bereits lange vor seiner Amtszeit von einer eigenen NFT-Kollektion. Der große Aufreger kam jedoch später, als Trump kurz vor seiner zweiten Amtszeit den $TRUMP Meme Coin auf den Markt brachte. Drei Tage später folgte auch First Lady Melania mit dem gleichnamigen Meme Coin $MELANIA.

Für den Meme Coin Launch hagelte es heftige Kritik, da sich viele von der Anfangseuphorie überwältigen ließen und am Allzeithoch kauften. Bis heute befinden sich diese Investoren weit in der Verlustzone, falls sie ihre Token noch halten. Doch die Trumps haben inzwischen weit mehr als nur Meme Coins im Portfolio.

Stablecoin und Bitcoin Mining: Das vollständige Ökosystem

Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass die Trumps strategisch ein gesamtes Krypto-Imperium aufbauen. Das Unternehmen World Liberty Financial, in dem die Trumps zentrale Rollen spielen, hat mit $USD1 bereits einen Stablecoin auf den Markt gebracht, der eine Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden Dollar erreicht hat.

Damit hat die Trump-Familie bereits 2 Coins in den Top 50 der größten Kryptowährungen der Welt platziert. Mit American Bitcoin sind die Trumps zusätzlich zu 20% an einem eigenen Bitcoin Mining-Unternehmen beteiligt. Experten sehen darin ein klares Indiz dafür, dass der Kryptomarkt noch deutlich weiter steigen wird, da sich die Trumps wohl kaum so stark im Krypto-Sektor aufstellen würden, wenn nicht entsprechende Maßnahmen zur weiteren Kursunterstützung geplant wären.

BTC Bull Token: Doppelt von Bitcoin-Rallye profitieren

Die Aussichten auf weitere Bitcoin-Kursanstiege machen den BTC Bull Token ($BTCBULL) besonders interessant. Als erster Altcoin ermöglicht er Anlegern, echte Bitcoin zu verdienen, wenn der Bitcoin-Kurs steigt. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar wird ein Token-Burn durchgeführt, der das Gesamtangebot reduziert und den Wert der restlichen Token steigern kann.

Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar erhalten Investoren den ersten Bitcoin-Airdrop, wobei die Anzahl der erhaltenen Satoshis von der gehaltenen Token-Menge abhängt. Die Nachfrage ist bereits extrem hoch - innerhalb kürzester Zeit kauften Investoren Token im Wert von über 6,4 Millionen Dollar im Vorverkauf, was Analysten zu der Annahme führt, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.