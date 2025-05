Berlin (ots) -Die wachsende Bedeutung von KI-basierten Suchmaschinen verändert die Regeln der digitalen Sichtbarkeit drastisch: Während früher Links zählten, liefern heute auch generative Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity direkt die Antworten. Sie bestimmen damit, welche Marken überhaupt noch wahrgenommen werden - was wiederum Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung hat: Neun von zehn B2B-Einkäufer:innen nutzen bereits generative KI (Forrester 2024) (https://www.forrester.com/what-it-means/ep393-genai-b2b-buying/).PIABO Communications (http://piabo.net), Deutschlands führende Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen, stellt mit PIABO GEO (https://geo.piabo.net/) ein neues strategisches Produkt vor, das Unternehmen hilft, gezielt in KI-generierten Antworten sichtbar zu werden - als zitierfähige, vertrauensvolle Quelle.Neben SEO auch GEO: Sichtbarkeit dort schaffen, wo Entscheidungen fallenWas bedeutet GEO? GEO steht für Generative Engine Optimization - die Weiterentwicklung klassischer SEO-Strategien für eine neue Ära der digitalen Suche in KI-Suchmaschinen."Wer heute in KI-Antworten nicht auftaucht, verliert in entscheidenden Momenten der Meinungs- und Kaufbildung, den direkten Zugang zu seinen Kund:innen", so Tilo Bonow (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de), Gründer und CEO von PIABO Communications. "Mit PIABO GEO machen wir Marken dort sichtbar, wo Relevanz entsteht: nämlich im Antwortfeld."PIABO positioniert sich damit als Wegbereiter im DACH-Raum, der frühzeitig auf die veränderte Suchlandschaft reagiert und speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnittene Lösungen bietet.GEO Vorteile auf einen Blick:- Wettbewerbsvorteil sichern: GEO erhöht die Sichtbarkeit in AI-Suchmaschinen um 40 % (GEO: Generative Engine Optimization, 2024 (https://arxiv.org/pdf/2311.09735)).- Leadgenerierung steigern: AI Empfehlungen bringen Reichweite und Vertrauen.- Relevanz bei Zielgruppen erhöhen: Inhalte dort platzieren, wo gesucht wird.- First Mover Advantage: Pioniervorteil in einem neuen Kommunikationsfeld.Vertrauen schlägt Keyword: Qualität wird sichtbar"KI bevorzugt keine Buzzwords - sondern vertrauensvolle Quellen mit Substanz", sagt Miriam Rönnau (https://www.linkedin.com/in/miriam-mimi-r%C3%B6nnau-29591a127/), Lead Data & Intelligence bei PIABO Communications. "Deshalb unterstützen wir unsere Kund:innen mit einem umfassenden Prozess - vom AI Visibility Audit bis zur Umsetzung in Owned, Earned und Social Media. Alles aus einer Hand. Heißt: kein Weiterreichen an Dritte, keine Silos, keine Reibungsverluste."PIABO als Partner im Wandel der digitalen SichtbarkeitMit fast 20 Jahren Erfahrung begleitet PIABO Communications Marken wie Google, GitHub und Shopify durch disruptive Marktveränderungen. Erst kürzlich wurde PIABO im Pfeffer PR-Ranking 2025 erneut zur Nr. 1 Tech-Agentur in Deutschland gewählt.PIABO GEO ist PIABOs strategischer Schlüssel zur Sichtbarkeit im Zeitalter der generativen KI. Wer nicht als Quelle genannt wird, findet nicht statt.Weitere Informationen rund um GEO PIABO gibt es hier: geo.piabo.netFür Interviews, Fachbeiträge oder Statements zur Methodik von GEO stehen wir jederzeit zur Verfügung.Über PIABO CommunicationsPIABO (https://piabo.net/) Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende Kommunikationsagentur und Wachstumsplattform für die innovativsten Unternehmen der Welt. PIABO Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content-Marketing und Influencer-Programme. PIABO Communications wird von Gründer & CEO Tilo Bonow (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) und Geschäftsführerin/COO Daniela Harzer (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843/), geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und Withings. Weitere Informationen unter: www.piabo.net (http://piabo.net)Pressekontakt:PIABO CommunicationsVerena LaierMail: verena.laier@piabo.netMobil: +49 151 1040 5787Original-Content von: PIABO Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178147/6043074