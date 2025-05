Baierbrunn (ots) -Die Umwelt zu schonen ist immer mehr Familien wichtig - ein begrüßenswerter Trend. Doch welche Ideen sind sinnvoll? Das Magazin "Apotheken Umschau ELTERN" hat den Check gemacht.- Kleidung für die Familie nur von vertrauenswürdigen Labeln kaufen? Bei der schnellen Shoppingtour in der Stadt wird man mit diesem Vorhaben oft nicht fündig. In der Textilbranche gibt es Labels, bei denen der ökologische und soziale Aspekt entscheidet, Infos hierzu gibt's auf www.verbraucherzentrale.de. Auch einzelne Händler spezialisieren sich auf diese Mode. Umweltschonende Alternative: Kleidung secondhand kaufen.- Im Alltag auf das Auto verzichten? Auf dem Land ist das kaum umsetzbar. Wer aber kurze Wege mit Lastenrad, Fahrrad, Roller oder gar zu Fuß zurücklegt, kann damit einiges erreichen. "So lernen Kinder früh von ihren Eltern, wie sie umweltfreundlich, gesund und aktiv unterwegs sein können", sagt Miriam Dross, Fachgebietsleiterin für Nachhaltige Mobilität in Stadt und Land beim Umweltbundesamt. Tipp: ÖPNV nutzen oder Fahrgemeinschaften bilden.- Nur noch Lebensmittel aus der Region kaufen? Der Aufwand hierfür ist hoch, weil mehr Zeit für Recherche und fürs Einkaufen draufgeht. Gut zu wissen: Auch wenn manche Lebensmittel einen weiten Weg hinter sich haben, werde dieser Effekt überschätzt, sagt Anne Klatt vom Umweltbundesamt. Eine wirkungsvollere Maßnahme: Obst und Gemüse nur kaufen, wenn es Saison hat. Deutlich mehr bringt es, auf Fleisch und Käse zu verzichten. Oder möglichst wenig Fleisch und wenn, dann in Bio-Qualität zu essen.- Ins Kinderzimmer kommt nur noch Holzspielzeug? Das kann einen hohen Stressfaktor haben, wenn die Kinder meckern oder das Holzspielzeug ignorieren. Was viele Eltern nicht wissen: Hartkunststoff ist nicht so problematisch. Er ist stabiler und lässt sich besser recyclen, sagt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale NRW. Am besten Spielzeug gebraucht kaufen, das schont die Umwelt am meisten.- Mit Textil wickeln, um Müll zu vermeiden und Kunststoff zu sparen? Das ist unterwegs oft anstrengend. Etwa zwölf Millionen Windeln landen täglich in Deutschland im Müll. Deshalb für die Umwelt auf Kunststoffwindeln mit dem Blauen Engel achten. Stoffwindeln sparen Müll, aber ihre Ökobilanz ist wegen Produktion und Wäsche problematisch. "Es ist schwierig, eine umweltfreundliche Lösung zu finden, da muss man ehrlich sein", sagt Heldt in der "Apotheken Umschau ELTERN".- Camping statt Hotelurlaub? Wer auf All-inclusive steht, wird nicht begeistert sein. Gut zu wissen: In Hotels wird mehr gewaschen und Energie verbraucht. Entscheidender ist aber, wie man zum weiter entfernten Urlaubsort gelangt. Zugfahren schlägt das Wohnmobil, und Fliegen ist das größte Problem. Dieses Thema zeigt: Urlaub ist Gewissenssache. Reisen ist sehr schön, aber es kann der Umwelt schaden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Die "Apotheken Umschau ELTERN" 05/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6043067