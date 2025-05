Linz (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank steht vor ihrer nächsten geldpolitischen Entscheidung am 5. Juni 2025, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Euroraum würden sich die Anzeichen für eine weitere Zinssenkung mehren. Seit Juni 2024 habe die EZB bereits sieben Mal die Leitzinsen gesenkt. Zuletzt sei der Einlagensatz von 2,50% auf 2,25 gesenkt worden. Diese Maßnahmen sollten die Konjunktur stützen, die durch globale Handelskonflikte, insbesondere mit den USA, unter Druck stehe. Die Inflation im Euroraum nähere sich dem EZB-Ziel von 2%. Im April habe die Inflationsrate in Deutschland bei 2,1% gelegen. Diese Entwicklung gebe der EZB Spielraum für weitere Zinssenkungen. Ökonomen würden prognostizieren, dass der Einlagensatz bis Ende 2025 auf 1,5% bis 1,75% sinken könnte. (27.05.2025/alc/a/a) ...

