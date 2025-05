An dieser Stelle veröffentlichen wir stets mittwochs kurz nach 9:00 Uhr die Transaktionen für unsere Portfolios im Aktionärsbrief. Die Umsetzung folgt einen Tag später zum Eröffnungskurs. Darüber hinaus sind Transaktionen aber auch jederzeit via Bernecker-App / Newspilot möglich.Trump sorgt weiter für Volatilität. Überraschen sollte das Niemanden mehr. Die war auch zum Wochenstart der maßgebliche Impuls für die Finanzmärkte. Nachdem er am Freitag noch für zeitweise panikartige Verkäufe gesorgt hat, zogen die Kurse wieder auf breiter Front an. Trump kündigte an, die von ihm für Anfang Juni angekündigten zusätzlichen Einfuhrgebühren für EU-Produkte in Höhe von 50% nun um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben zu wollen. Jenseits der Zoll-Kapriolen geht es in dieser Woche vor allem um die Nvidia-Zahlen am Mittwoch. Es geht um den Realitätscheck der KI-Euphorie am Markt.Das Spekulative Portfolio schaffte knapp ein neues Allzeithoch. Am Donnerstag gibt es eine Neuaufnahme:Spekulatives PortfolioKauf: 2000 Stück Tecnicas Reunidas (ES0178165017; 18,60 €). Die Aktie ist auch in Deutschland handelbar. Wir ordern aber in Madrid.TECNICAS REUNIDAS (ISIN: ES0178165017; 17,80 €) - Ingenieur Dienstleistungen mit Fokus Bau / Infrastruktur. Das Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern aktiv und zählt zu den führenden EPC-Dienstleistern (Engineering, Procurement and Construction) weltweit. Globale Industrieinvestitionen in Raffinerien, Gas & Chemieanlagen treiben das Auftragsvolumen. Auch Energie-Infrastrukturprojekte (z.?B. LNG, Ammoniak, Wasserstoff) nehmen stark zu. Das Unternehmen ist an mehreren Großprojekten beteiligt. Der Reshoring-Trend der Industrie und höhere strategische Investitionen in Energiesicherheit (z.?B. Europa) schaffen langfristig Nachfrage.Das Unternehmen hat ein erfreulich starkes erstes Quartal 2025 vorgelegt. Ein prallgefülltes Auftragsbuch, ein robuster Ausblick und bislang nur begrenzte Auswirkungen durch die makroökonomischen Unsicherheiten bieten den Rahmen. Besonders hervorzuheben ist der Auftragseingang im Quartal in Höhe von 3,7Mrd. €, was einem Book-to-Bill-Verhältnis von stolzen 2,8 entspricht. Der Auftragsbestand stieg dadurch auf 14,9 Mrd. € - ein Allzeithoch und ausreichend, um nahezu drei Jahre den Umsatz auf aktuellem Niveau abzusichern. Seit Anfang 2024 zeigt sich eine deutliche operative Erholung nach einer längeren Phase mit schwachen Margen. Die EBIT-Marge liegt nun stabil über dem früheren Schwellenwert von 4?% und erreichte im ersten Quartal 2025 einen Wert von 4,3?%, ein Anstieg um 30 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. Ziel ist es, bis 2028 eine Marge von 8?% zu erreichen. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von über 5,2 Mrd. € und einer durchschnittlichen EBIT-Marge von rund 4,5?%. Für 2026 wird ein Umsatz von über 5,5 Mrd. € und eine Marge von über 5?% angestrebt - beide Ziele wurden bekräftigt.Fazit: Bei einem Börsenwert von nur 1,4 Mrd. € ist das Unternehmen signifikant unterbewertet. KGV 10,9 für 2025 und 8,9 für 2026 untermauern das. Kaufen.Ihr Volker Schulz