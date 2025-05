DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nachgebender Yen stützt in Tokio

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt, wobei sich die Kursausschläge aber in Grenzen hielten. Die US-Börsen waren zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags geschlossen gewesen, so dass von dort keine Impulse kommen.

Zentrales Thema an den Märkten war unverändert der Handelsstreit der USA mit vielen Ländern. Dass US-Präsident Donald Trump die angekündigten zusätzlichen Zölle auf Einfuhren aus der EU verschoben hat, stützte in Asien nur bedingt, auch wenn die US-Futures in Reaktion auf die Nachricht deutlicher zulegten. An seiner Drohung, Zölle auf iPhones zu erheben, die nicht in den USA hergestellt wurden, hält der Präsident bislang fest, was die Aktien von Apple-Zulieferern in Asien abermals belastete.

In Tokio dämpften falkenhafte Äußerungen des Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ) nur vorübergehend die Stimmung: Kazuo Ueda sagte, dass die BoJ die geldpolitischen Zügel straffen werde, falls sich die Lage der japanischen Wirtschaft verbessere. Der Yen legte daraufhin kurzzeitig leicht zu, wertete zum Dollar aber schon bald wieder ab, was letztlich den Aktienmarkt ins Plus drehen ließ. Anleger hätten sich im Zuge der wieder steigenden Risikobereitschaft aus dem als Fluchtwährung geltenden Yen zurückgezogen, erklärten Marktteilnehmer. Die Renditen langlaufender japanischer Staatsanleihen sanken ebenfalls. Der Nikkei-225-Index stand zum Handelsende 0,5 Prozent höher bei 37.714 Punkten.

An der Börse in Shanghai schloss der Composite-Index 0,2 Prozent niedriger. Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im April schneller gewachsen als im März, was Hoffnungen auf neuerliche Stimuli der chinesischen Regierung gedämpft haben dürfte. Der Hang-Seng-Index drehte im Verlauf ins Plus und stand im späten Handel 0,4 Prozent höher. Die Aktie des Apple-Zulieferers AAC Technologies verbilligte sich gleichwohl um rund 3 Prozent. Der schon am Montag zu beobachtende Ausverkauf bei Autoaktien setzte sich etwas langsamer fort. BYD verbilligten sich um 1,9 und Geely um 1,7 Prozent. Im Handel wurde unter anderem über einen neuerlichen Preiswettkampf in der Branche spekuliert, nachdem BYD zuletzt neue Rabatte angeboten hatte.

In Seoul gab der Kospi um 0,3 Prozent nach, hatte allerdings am Vortag kräftig zugelegt. Angeführt wurde der Markt von Samsung Heavy Industries, die um 8,3 Prozent stiegen. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics fiel dagegen um 1,5 Prozent.

Der australische Aktienmarkt schloss 0,6 Prozent höher. Wisetech gewannen 2,2 Prozent. Die Titel des Anbieters von Logistiksoftware profitierten von positiven Analystenkommentaren zum am Vortag angekündigten Kauf des US-Unternehmens e2open für 2,1 Milliarden US-Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.407,60 +0,6% +2,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.724,11 +0,5% -6,9% 08:30 Kospi (Seoul) 2.637,22 -0,3% +9,9% 08:30 Schanghai-Comp. 3.340,69 -0,2% -0,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.373,87 +0,4% +17,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1368 -0,2 1,1386 1,1392 +10,0% EUR/JPY 162,96 0,3 162,53 162,73 -0,2% EUR/GBP 0,8386 -0,1 0,8393 0,8396 +1,5% GBP/USD 1,3555 -0,1 1,3564 1,3569 +8,3% USD/JPY 143,36 0,4 142,76 142,85 -9,3% USD/KRW 1.372,19 0,2 1.369,06 1.369,12 -7,2% USD/CNY 7,1815 0,1 7,1730 7,1740 -0,5% USD/CNH 7,1864 0,1 7,1781 7,1771 -2,1% USD/HKD 7,8381 0,0 7,8360 7,8370 +0,9% AUD/USD 0,6469 -0,3 0,6489 0,6511 +4,8% NZD/USD 0,5981 -0,3 0,5997 0,6016 +7,2% BTC/USD 109.140,35 -0,2 109.399,15 109.973,60 +17,3% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,49 61,58 -0,1% -0,09 -13,8% Brent/ICE 64,74 64,81 -0,1% -0,07 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.306,28 3.340,20 -1,0% -33,91 +27,9% Silber 29,13 29,36 -0,8% -0,23 +5,6% Platin 949,93 957,14 -0,8% -7,21 +10,2% Kupfer 4,81 4,81 0% 0 +18,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

May 27, 2025 03:30 ET (07:30 GMT)

