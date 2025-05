EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Funkwerk AG: Konzern-Umsatz steigt im ersten Quartal 2025 deutlich um 38 % auf 44,7 Mio. Euro



27.05.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG

Funkwerk AG, Kölleda Funkwerk AG: Konzern-Umsatz steigt im ersten Quartal 2025 deutlich um 38 % auf 44,7 Mio. Euro

Auftragseingang mit solider Entwicklung bei 46,3 Mio. Euro; Auftragsbestand auf 279,8 Mio. Euro ausgebaut

Betriebsergebnis (EBIT) legt auf 4,7 Mio. Euro zu

Jahresprognose 2025 bestätigt: Umsatz von 190 bis 200 Mio. Euro und EBIT zwischen 20 und 25 Mio. Euro erwartet Kölleda, 27. Mai 2025 - Die Funkwerk AG, einer der technologisch führenden Anbieter von innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, startete mit einem starken ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2025: Trotz eines herausfordernden weltwirtschaftlichen Klimas erhöhte sich der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 % auf 44,7 Mio. Euro (Vorjahr: 32,4 Mio. Euro). Dieser beachtliche Anstieg basierte auf einem hohen Auftragsbestand, der durch den Abschluss mehrerer großvolumiger Rahmenverträge im Vorjahr gezielt gestärkt wurde. Per Ende März 2025 belief sich der konzernweite Auftragsbestand des Funkwerk-Konzerns auf 279,8 Mio. Euro (31.03.2024: 188,8 Mio. Euro; 31.12.2024: 278,2 Mio. Euro). Die Auftragseingänge verringerten sich in den ersten drei Monaten gegenüber der Vorjahresperiode leicht auf 46,3 Mio. Euro (Vorjahr: 47,9 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) des Funkwerk-Konzerns verbesserte sich im Quartalsvergleich von 2,5 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro. Nach Steuern wurde ein Periodenüberschuss von 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro) ausgewiesen. Die gute Vermögens- und Finanzlage blieb äußerst stabil und spiegelt den typischen Geschäftsverlauf in den ersten Monaten eines Geschäftsjahres wider. Die Eigenkapitalquote stieg per Ende März 2025 auf 59,0 % (31.12.2024: 57,8 %), der Bestand an liquiden Mitteln belief sich auf 48,6 Mio. Euro (31.12.2024: 48,9 Mio. Euro). Am Stichtag 31. März 2025 beschäftigte Funkwerk konzernweit 772 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.03.2024: 733) ohne Auszubildende, wobei es Neueinstellungen in allen vier Geschäftsbereichen gab. Ausblick Gesamtjahr 2025 Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand der Funkwerk AG unverändert einen Umsatzanstieg auf 190 bis 200 Mio. Euro (2024: 178,4 Mio. Euro) sowie ein Betriebsergebnis in der Bandbreite von 20 bis 25 Mio. Euro (2024: 23,5 Mio. Euro). Die langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie, gestützt durch einen starken Auftragsbestand und eine stabile finanzielle Basis, untermauern diese positive Perspektive. Vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten erfolgen sämtliche Planungen unter dem Vorbehalt möglicher geopolitischer Entwicklungen, deren Auswirkungen auf das Marktumfeld derzeit nur eingeschränkt prognostizierbar sind. Die vollständige Zwischenmitteilung per 31. März 2025 steht auf www.funkwerk.de zum Download zur Verfügung. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

Redaktionsbüro tik GmbH, Claudia Wieland, Tel.: 0911 98817071, info@tik-online.de



27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com