Zell am See (ots) -Es geht um Medical Devices: "Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Hygienikerin oder Ihren Hygieniker", so das Motto des SymposiumsDas Internationale Hagleitner-Hygieneforum findet zum achten Mal statt, 2025 lautet das Thema:"Medical Devices: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Hygienikerin oder Ihren Hygieniker"- Wo Gefahren lauern.- Wie sich Infektionen verhindern lassen.- Was Händehygiene damit zu tun hat.Hierüber diskutieren Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und dem Gesundheitswesen, Vorträge vor Ort halten unter anderem:- Didier Pittet, Schweizer Infektiologe- Hans Hirschmann, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene- Johannes-Cyrill Culen, Generalsekretär der Semmelweis-Gesellschaft- Alexander Blacky, Facharzt für klinische Mikrobiologie und HygieneProgramm des Internationalen Hagleitner-Hygieneforums 2025 (https://lp.hagleitner.com/de-at/8-ihhf)Datum und Ort26. Juni 2025, 11:30 Uhr bis27. Juni 2025, 13:00 UhrHagleitner-AkademieLunastraße 55700 Zell am SeeÖsterreichPresseticketBitte um Akkreditierung bis 25. Juni 2025, 12:00 Uhr - per E-Mail an Hagleitner-Sprecher Bernhard Peßenteiner:bernhard.pessenteiner@hagleitner.comHerzlich eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher Medien: Print- und Onlineredaktionen, Radio- und TV-Teams, Fotografinnen und Fotografen, Bloggerinnen und Blogger.Über das Internationale Hagleitner-HygieneforumDieser Fachkongress gilt als Plattform für Hygiene- und Desinfektionsexperten, Ärzte sowie Pflegekräfte; gemeinsam beleuchten sie je Termin ein herausragendes Gesundheitsthema. Seit 2017 findet das Symposium statt, jährlich ist es ein fixer Programmpunkt in Zell am See in Salzburg (Österreich). Das Internationale Hagleitner-Hygieneforum richtet sich an das gesamte Gesundheitswesen: Akut-, Arbeits- und Präventivmedizin, Rehabilitation sowie Langzeitpflege.Internationales Hagleitner-Hygieneforum 2025Datum: 26.06.2025, 11:30 Uhr - 27.06.2025, 13:00 UhrArt: Konferenzen und TagungenOrt: Hagleitner-AkademieLunastraße 55700 Zell am SeeÖsterreichURL: https://lp.hagleitner.com/de-at/8-ihhfInternationales Hagleitner-Hygieneforum 2025 Website der Veranstaltung (https://lp.hagleitner.com/de-at/8-ihhf)Pressekontakt:Hagleitner Hygiene International GmbHBernhard Peßenteiner, Pressesprecher+43 664 8549250bernhard.pessenteiner@hagleitner.comwww.hagleitner.comOriginal-Content von: Hagleitner Hygiene International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112459/6043130