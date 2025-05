München (ots) -Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles analysiert seit vielen Jahren weltweit die Lebensläufe von CEOs im Rahmen der Studie "Route to the Top". Die Auswertungen geben Einblicke über Karrieremuster in führenden Volkswirtschaften.Die diesjährige Analyse von Heidrick & Struggles umfasst die Werdegänge von 1.232 Vorstandsvorsitzenden global führender börsennotierter Unternehmen in 27 Ländern, darunter 93 CEOs aus Deutschland (Dax und MDax).Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles und Mitglied der weltweiten CEO & Board Practice, fasst die statistischen Ergebnisse in Bezug auf Deutschland zusammen: "Die untersuchten CEOs wurden hierzulande durchschnittlich im Alter von 50 Jahren auf ihre Position berufen und sind inzwischen 57 Jahre alt. Ihre Verweildauer beträgt demnach sieben Jahre. Lediglich 16 Prozent von ihnen wurden als vergleichsweise junge CEOs mit unter 45 Jahren von ihren Aufsichtsgremien bestellt. Die aktuellen CEOs waren acht Jahre in ihren Unternehmen tätig, bevor sie die oberste Karrierestufe erreicht hatten. 95 Prozent der Vorstandsvorsitzenden sind männlich, 74 Prozent von ihnen sind Deutsche. 42 Prozent der amtierenden CEOs besitzen Auslandserfahrung und 33 Prozent arbeiteten in einer Branche außerhalb ihrer heutigen Tätigkeit. Von außerhalb wurden 29 Prozent der heutigen CEOs von Unternehmen des Dax und MDax rekrutiert."Deutschland im Vergleich zur WeltDie Ergebnisse der Heidrick & Struggles Studie "Route to the Top" zu anderen Ländern zeigen, dass es hinsichtlich der Kategorien große Unterschiede bei den Mustern der CEO-Besetzungen gibt. Die Einordnung der deutschen Besetzungspraxis erlaubt es, diese in einem breiteren Kontext zu betrachten.Alter (Deutschland 57 Jahre)Auffällig ist das sehr hohe Alter der CEOs US-amerikanischer Konzerne (Fortune 100). Sie sind mit 61 Jahren am ältesten, gemeinsam mit den Firmenlenkern aus Italien (FTSE MIB). Vergleichsweise jüngere CEOs führen Unternehmen in Dänemark (OMX) mit durchschnittlich 53 Jahren, Polen (WIG 20), Brasilien Bovespa) und Kenia (NSE Top 40) (jeweils 55 Jahre).Frankreich (CAC 40): 59 JahreGroßbritannien (FTSE 100): 57 JahreAlter bei Berufung (Deutschland 50 Jahre)Entsprechend ist das durchschnittliche Alter bei den CEO-Berufungen in Italien (55 Jahre) sowie Finnland und den USA (jeweils 54 Jahre) besonders hoch. Jung bei ihrer Berufung sind in erster Linie CEOs in Mexiko (BMV) (47 Jahre) und Kenia (48 Jahre).Frankreich: 49 JahreGroßbritannien: 51 JahreSignifikante Unterschiede zeigt die Heidrick & Struggles Studie bei Berufungen von sehr jungen Vorstandsvorsitzenden unter 45 Jahren. Diese "Super CEOs" finden sich in höherer Zahl in Mexiko (33 Prozent), Irland (ISEQ) (31 Prozent), Brasilien (31 Prozent), Belgien (29 Prozent) und Frankreich (28 Prozent). Sie sind unterrepräsentiert in Großbritannien und den USA (jeweils zehn Prozent).Die Verweildauern aktueller Vorstandschefs (Deutschland: sieben Jahre) sind in den führenden Volkswirtschaften lange: In Frankreich bekleiden die CEOs ihre Funktion durchschnittlich seit neun, in Spanien acht, in den USA sieben und in Großbritannien sechs Jahre.Nicolas von Rosty zu Alter und Verweildauern: "Wir erleben derzeit keinen grundsätzlichen Jugendtrend bei der Besetzung der CEO-Position, insbesondere nicht in den traditionellen Industrieländern. Seniorität, Souveränität und Gravitas sind gefragt. Dies passt auch in den derzeitigen Kontext großer geopolitischer Herausforderungen."Geschlecht (Deutschland fünf Prozent weibliche CEOs)Fortschritte bei der Besetzung bedeutender CEO-Positionen durch Frauen verteilen sich ungleich. Einzelne Länder wie beziehungsweise der Stadtstaat Singapur (17 Prozent), Australien/Neuseeland (ASX100/NZSX10) (16 Prozent), USA (13 Prozent) und Portugal (13 Prozent) schreiten weltweit voran, Mexiko, Saudi-Arabien (jeweils null Prozent), Kanada (zwei Prozent) Italien und Spanien (jeweils drei Prozent) bilden die Schlusslichter.Nicolas von Rosty hierzu: "In deutschen Unternehmen rückten Frauen in den vergangenen Jahren mit Wucht in die Vorstände, gerade bei den Dax-Unternehmen. Es ist eine Frage der Zeit, wann wir mehr weibliche CEO-Besetzung erleben werden."Frankreich: Zehn ProzentGroßbritannien: Neun ProzentAusländische CEOs (Deutschland 24 Prozent)Die mit Abstand höchste Quote an nicht im Land geborenen Vorstandschefs weist Hongkong mit 69 Prozent auf, gefolgt von der Schweiz mit 62 Prozent, wo traditionell viele Nicht-Schweizer die großen börsennotierten Konzerne führen. Hohe Ausländeranteile an CEOs besitzen zudem Großbritannien (46 Prozent), die Arabischen Emirate (43 Prozent) und die Niederlande (42 Prozent). Am unteren Ende der Skala stehen Portugal und Kolumbien (null Prozent). Auch die US-Unternehmen weisen mit elf Prozent einen niedrigen Anteil an im Ausland geborenen Vorstandschefs aus.Frankreich: 15 ProzentAuslandserfahrung (Deutschland 42 Prozent)Die höchsten Anteile von CEOs mit vorheriger beruflicher Auslandserfahrung stellt Heidrick & Struggles in Belgien (57 Prozent), der Schweiz (55 Prozent), Schweden (55 Prozent) sowie Singapur und Mexiko (jeweils 53 Prozent) fest. Diesen hilfreichen Hintergrund haben andererseits lediglich 13 Prozent der US- und 15 Prozent der kanadische CEOs.Frankreich: 38 ProzentGroßbritannien: 45 ProzentErfahrung in anderen Branchen (Deutschland 33 Prozent)Ein weiterer Karrierebaustein, der die Diversität fördert, sind berufliche Erfahrungen in einer anderen Branche. In dieser Betrachtung erreichen Vorstandschefs aus Kolumbien (58 Prozent), Finnland (54 Prozent) und Schweden (45 Prozent) die höchsten Quoten, während die Topmanagerinnen und -manager aus Mexiko (elf Prozent), den Vereinigten Staaten (15 Prozent) und Kanada (15 Prozent) wenig branchenübergreifende Erfahrungen vorweisen können.Frankreich: 18 ProzentGroßbritannien: 37 ProzentBesetzung von innen/außen (Deutschland 29 Prozent)Während in Deutschland Unternehmen den Spitzenjob zumeist Topmanagern anvertrauen, die bereits im Unternehmen tätig waren, zeigt "Route to the Top" in anderen Ländern eine andere Besetzungspraxis. In Kolumbien beispielsweise kommen 63 Prozent der Unternehmenslenker von außen, in Polen und Schweden 55 Prozent und in Italien immerhin 45 Prozent. Besonders niedrig ist die Quote der externen CEO-Besetzungen in Mexiko (11 Prozent), Frankreich (15 Prozent) und den Vereinigten Staaten (16 Prozent).FazitNicolas von Rosty abschließend: "Die von uns untersuchten Länder weisen in ihren CEO-Profilen große Unterschiede auf. Das Profil der Vorstandsvorsitzenden in Deutschland ist über die Jahre statistisch dabei sehr stabil. Wir beobachten gleichfalls, dass sich Deutschland bei den untersuchten Kategorien weitgehend im internationalen Mittel bewegt. Die Bereitschaft der Aufsichtsgremien, bei CEO-Besetzungen Experimente zu wagen beziehungsweise neue Wege zu gehen, ist ganz offensichtlich eher gering."Über Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit über 70 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten.