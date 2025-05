Große Asset Manager planen ihr Engagement bei Anleihen zu erhöhen und die Allokation zu verändern. Private Debt erfreut sich dabei steigender Beliebtheit. Gemessen am Wert der Veranlagungen sind Anleihen weltweit die Nummer eins. Laut Schätzungen des US-Wirtschaftsverbands Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) beträgt die globale Börsenkapitalisierung rund 115 Billionen US-Dollar. Diese Zahl umfasst alle börsennotierten Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Der globale Anleihemarkt ist aber größer, das Gesamtvolumen wird auf mehr als 140 Billionen US-Dollar taxiert. ...

