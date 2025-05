DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Rüstungsaktien erneut gesucht

DOW JONES--Freundlich zeigen sich die europäischen Börsen im frühen Handel am Dienstag. Mit dem - zunächst temporären - Rückzieher von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit der EU hatte sich die Stimmungslage bereits am Vortag aufgehellt, nachdem es am Freitag kräftig nach unten gegangen war. Am, Markt herrscht weiter Zuversicht, dass im Zollstreit mit der bis Juli verlängerten Frist noch eine Einigung gefunden wird, Zölle von 50 Prozent auf Waren aus der EU also vermieden werden. Die EU hat mittlerweile offiziell verlautbart, die Gespräche mit US-Vertretern zu beschleunigen, um den Handelsstreit zwischen den beiden Regionen zu deeskalieren.

Der Markt wartet nun auf den Start an der Wall Street und deren Reaktion auf die neueste Entwicklung. Am Vortag wurde in den USA ebenso wie in London aufgrund von Feiertagen nicht gehandelt.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 24.151 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um ein halbes Prozent nach oben. Am Devisenmarkt kann sich der Dollar auf breiter Front etwas erholen. Am Montag ar er zum Euro auf ein Einmonatstief gefallen, vornehmlich belastet von Sorgen um den angespannten Haushalt der USA. Am Anleihemarkt ziehen die Kurse leicht an.

Der Stimmung zuträglich ist Zinssenkungsfantasie. Die französische Inflation hat sich im Mai stärker als erwartet abgekühlt, was den Weg für eine weitere Zinssenkung der EZB im nächsten Monat ebnen könnte. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex gemessene Jahresteuerung sank auf 0,6 (Vormonat: 0,9) Prozent. Im Tagesverlauf werden noch Daten zur Verbraucherstimmung aus Europa und den USA veröffentlicht.

Rüstungsaktien laufen weiter

Rüstungsaktien setzen ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Neben der generell positiven Stimmung für den Sektor angesichts praktisch europaweit geplanter höherer Ausgaben für Rüstung, stützen Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz, wonach die Ukraine beim Einsatz gelieferter deutscher Waffen keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr unterliege. Auch Frankreich, Großbritannien und die USA haben bisher geltende Reichweitenbeschränkungen aufgehoben. Dazu hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt den Ton gegenüber dem russischen Präsidenten wegen der verstärkten Angriffe auf die Ukraine verschärft. Rheinmetall gewinnen 1,4, Hensoldt 1,5, Renk 1,6, Leonardo 1,3 und BAE Systems 1,8 Prozent.

Für die Bayer-Aktie geht es 1 Prozent nach oben. Die Tochter Bayer Cropscience habe starke Quartalszahlen vorgelegt, die das Papier an der indischen Börse um mehr als 10 Prozent nach oben trieben, heißt es. Das stütze auch die Aktie der Mutter.

Im Blick stehen auch Metro. Der Großaktionär EPGC will weiteren Metro-Aktionären Gelegenheit geben, ihre Aktien anzudienen und hat die Frist dafür verlängert. Bis zum 30. Juni zahlt EPGC weiter 5,33 Euro je Aktie. In einer zweiten Annahmefrist vom 9. Juli bis 30. September bietet EPGC nur einen reduzierten Barangebotspreis von 4,99 Euro. Metro gehen mit 5,44 Euro um.

Ölpreise fallen leicht

Die Blicke am Ölmarkt richten sich auch auf die in der laufenden Woche stattfindende Opec+-Sitzung. Nach Ankündigungen deutlicher Produktionsausweitungen im April und Mai war der Ölpreis unter Druck geraten. "Nun droht der nächste Rückschlag", so die Rohstoffexperten der Commerzbank. Laut Aussagen von Delegierten könnte den dritten Monat in Folge eine deutliche Anhebung der täglichen Ölproduktion beschlossen werden. Aktuell geben die Ölpreise um knapp ein halbes Prozent nach.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.421,23 +0,5% 25,90 +10,2% Stoxx-50 4.573,39 +0,5% 23,05 +5,6% DAX 24.150,66 +0,5% 123,01 +20,7% MDAX 30.515,80 +0,4% 125,75 +18,8% TecDAX 3.851,05 +0,5% 20,02 +12,1% SDAX 16.625,80 -0,1% -14,69 +21,4% FTSE 8.717,97 0% 0,00 NV CAC 7.847,64 +0,2% 19,51 +6,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:06 % YTD EUR/USD 1,1339 -0,4% 1,1386 1,1380 +10,0% EUR/JPY 163,11 +0,4% 162,53 162,56 -0,2% EUR/CHF 0,9358 +0,2% 0,9344 0,9340 +0,0% EUR/GBP 0,8384 -0,1% 0,8393 0,8391 +1,5% USD/JPY 143,85 +0,8% 142,76 142,86 -9,3% GBP/USD 1,3525 -0,3% 1,3564 1,3562 +8,3% USD/CNY 7,1848 +0,2% 7,1730 7,1708 -0,5% USD/CNH 7,1919 +0,2% 7,1781 7,1784 -2,1% AUS/USD 0,6449 -0,6% 0,6489 0,6494 +4,8% Bitcoin/USD 109.576,00 +0,2% 109.399,15 110.275,20 +17,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,23 61,58 -0,6% -0,35 -13,8% Brent/ICE 64,49 64,81 -0,5% -0,32 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3294,27 3340,20 -1,4% -45,93 +27,2% Silber 29,09 29,36 -0,9% -0,27 +5,1% Platin 954,39 957,14 -0,3% -2,75 +9,3% Kupfer 4,81 4,81 0% 0,00 +18,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

