Mainz (ots) -Opernklassiker unter Sternenhimmel, Konzerte mit Weltstars, Festivalflair auf dem Bildschirm: Vom 31. Mai bis zum 28. September 2025 bringt 3sat den Festspielsommer direkt ins Wohnzimmer. Samstags um 20.15 Uhr stehen Opern und hochkarätig besetzte Konzerte von den großen europäischen Festspielbühnen auf dem Spielplan. Als Festspielpartner ist erneut das ARD Radiofestival dabei, das ab Samstag, 12. Juli 2025, 75 Konzerte und 9 Opern im Hörfunk präsentiert.Auftakt des 3satFestspielsommers aus ParisMit dem "Konzert der Wiener Philharmoniker aus Paris" in Erstausstrahlung eröffnet 3sat am Samstag, 31. Mai 2025, 20.15 Uhr, den diesjährigen Festspielsommer. Unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin präsentieren die Wiener Philharmoniker Stücke unter anderem von Tschaikowsky, Rachmaninow und Ravel aus der Opéra Garnier in Paris. Solistinnen des Abends sind Sopranistin Sonya Yoncheva und Starpianistin Yuja Wang. 3sat zeigt im Rahmen des Festspielsommers auch in diesem Jahr wieder das Saison-Abschlusskonzert der "Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Am Samstag, 28. Juni 2025, 20.15 Uhr, laden sie zusammen mit Gustavo Dudamel zur Lateinamerikanischen Nacht ein. 3sat überträgt das Konzert live.Höhepunkte mit den Stars der KlassikHöhepunkte des 3satFestspielsommers im Juli sind die "Eröffnung des Rheingau Musik Festivals" am Samstag, 5. Juli 2025, 20.15 Uhr, sowie die "Eröffnung des Schleswig-Holstein Musik Festivals" am Sonntag, 6. Juli 2025, 20.15 Uhr. 3sat zeigt beide Konzerte in Erstausstrahlung. Vor beeindruckender Kulisse in München dirigiert Franz Welser-Möst in "Klassik am Odeonsplatz 2025" am Samstag, 12. Juli 2025, 21.55 Uhr, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. 3sat überträgt das Konzert live. Ein weiteres Highlight aus München ist das Konzert der Münchner Philharmoniker mit der vielfach ausgezeichneten Violinistin Lisa Batiashvili unter der Leitung von Lahav Shani: "Klassik am Odeonsplatz 2025" ist in 3sat am Samstag, 19. Juli 2025, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung zu sehen. Aus Bayreuth vom Grünen Hügel präsentiert 3sat am Sonntag, 27. Juli 2025, 20.15 Uhr, ebenfalls in Erstausstrahlung die Eröffnung der Bayreuther Festspiele mit einer Neuinszenierung von Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" unter der musikalischen Leitung von Daniele Gatti. Drei weitere Aufführungen von den diesjährigen Bayreuther Festspielen sind im Rahmen des ARD Radiofestivals im Hörfunk zu erleben.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommer?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/der-3sat-festspielsommer-konzerte-und-opern-von-mai-bis-september).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6043197