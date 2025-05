Mladá Boleslav (ots) -› Nach dem Finale am Sonntag in Stockholm wurde der Schweizer Leonardo Genoni mit der MVP-Trophäe für den besten Spieler ausgezeichnet› Die seit 2018 von Škoda Design entworfene MVP-Trophäe hat dieses Jahr erstmals eine von der neuen Škoda Designsprache Modern Solid inspirierte Form› Škoda, seit 1993 offizieller Hauptsponsor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, stellt den Organisatoren eine Fahrzeugflotte zur Verfügung und ist in den Stadien und deren Umgebung stark präsent› Das diesjährige Turnier in Schweden und Dänemark lockte rund 490.000 Zuschauer an die AustragungsorteDie IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ging am Sonntag in Stockholm mit einem 1:0-Sieg der Nationalmannschaft der USA im Finale gegen die Schweiz zu Ende. Unmittelbar nach dem Spiel überreichte Maren Gräf, Škoda Auto Vorständin für People & Culture, die Trophäe für den besten Spieler (MVP) an den Schweizer Torhüter Leonardo Genoni. Škoda Design, das seit 2018 für die Gestaltung der Trophäe verantwortlich ist, hat ihr in diesem Jahr eine brandneue Form gegeben, die von der Designsprache Modern Solid des Automobilherstellers inspiriert ist. Škoda ist seit 32 Jahren offizieller Hauptsponsor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft. In diesem Jahr nutzte der Hersteller die Veranstaltung als Plattform, um die Weltpremiere des neuen Enyaq RS (Škoda Enyaq RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,0 - 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A) und Enyaq Coupé RS (Škoda Enyaq Coupé RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 - 16,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A) zu feiern.Maren Gräf, Škoda Auto Vorständin für People & Culture, sagt: "Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ist ein Höhepunkt im Sportkalender - in der Tschechischen Republik, wo Eishockey der Nationalsport ist, und in vielen anderen Ländern. Als Hauptpartner, Fuhrparklieferant und Designer der MVP-Trophäe haben wir es wieder einmal genossen, mitten im Geschehen zu sein, umgeben von leidenschaftlichen internationalen Fans, die eine unglaubliche und aufregende Atmosphäre geschaffen haben. Škoda unterstützt das Sportereignis seit 1992, anfänglich als Mobilitätspartner, und hält den Guinness-Weltrekord für das längste Hauptsponsoring einer Sportweltmeisterschaft. Dieses Mal haben wir die Gelegenheit genutzt, um in den Arenen unsere neuesten RS-Modelle zu präsentieren - die sportlichen Spitzenmodelle unserer vollelektrischen neuen Enyaq-Familie."Eine Weltpremiere und eine nachhaltige Fahrzeugflotte für die VeranstalterIn diesem Jahr nutzte Škoda die Veranstaltung als Plattform, um seine neuesten RS-Modelle - den neuen Enyaq RS und das Enyaq Coupé RS - vorzustellen. Zusammen mit dem Elroq RS (Škoda Elroq RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,4 - 17,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A) sind sie aktuell die Modelle im Programm des Automobilherstellers aus Mladá Boleslav mit der schnellsten Beschleunigung. Škoda stellte dem Veranstalter außerdem eine Flotte von 45 elektrifizierten Fahrzeugen zur Verfügung, darunter 30 vollelektrische Elroq- und Enyaq-Modelle sowie 15 Plug-in-Hybridfahrzeuge der Typen Kodiaq iV (Škoda Kodiaq iV 1,5 TSI DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 17,4 - 18,3 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,8 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 9 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D - E) und Superb Combi iV (Škoda Superb Combi 1,5 TSI DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,8 - 17,5 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,2 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D).Eine neue Trophäe, inspiriert von modernem Design, natürlichen Formen und historischem ErbeIm Rahmen des langjährigen Engagements von Škoda bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ist Škoda Design seit 2018 für die Gestaltung der Trophäe für den besten Spieler (Most Valuable Player, MVP) verantwortlich. In diesem Jahr hat die Trophäe eine völlig neue Form erhalten. Inspiriert von der Modern Solid-Designsprache der Marke kombiniert die neue mundgeblasene Trophäe organisch fließende Formen mit zeitgemäßen, scharf geschnittenen Facetten.Die aus tschechischem Kristallglas gefertigte Trophäe mit einer Höhe von 36,5 Zentimetern und einem Gewicht von zehn Kilogramm ist eine Hommage an die langjährige und international bekannte tschechische Tradition der Glasbläserkunst und des Präzisionshandwerks. Ihr markanter grüner Farbton spiegelt die aktuelle Corporate Identity von Škoda wider und ist gleichzeitig eine subtile Anspielung auf die 130-jährige Geschichte des Unternehmens. Die Glaskünstler der Firma Lasvit haben den charakteristischen Smaragdton von Škoda in einem anspruchsvollen Färbeverfahren hergestellt.32-jähriges Hauptsponsoring der IIHF Eishockey-WeltmeisterschaftIn diesem Jahr zog das Sportereignis insgesamt rund 490.000 Zuschauer zu den Austragungsorten in Schweden und Dänemark. In beiden Austragungsstädten, Stockholm und Herning, strömten die Fans in die Škoda Fanzonen. Sie nutzten die Gelegenheit, Škoda Fahrzeuge kennenzulernen und ein breites Unterhaltungsprogramm zu genießen - von Minispielen bis hin zu Karaoke-Sessions in einem speziell ausgestatteten Elroq.(1) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. (1) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter der Hochvoltbatterie beeinflusst.