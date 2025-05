Leipzig (ots) -Mobil gut und schnell informiert: Der MDR startet zum Internationalen Tag der Leichten Sprache am 28. Mai einen neuen WhatsApp-Kanal für Nachrichten in Leichter Sprache. "MDR Leicht" ist bislang einzigartig in der Medienlandschaft und richtet sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten, funktionale Analphabeten und gehörlose Menschen. Mit dem Service baut der MDR seine vielfältigen barrierefreien und inklusiven Angebote weiter konsequent aus. Zum Start gibt es neben den Nachrichten u.a. Informationen rund um das Turnfest in Leipzig.Mit seinem neuen Angebot 'MDR Leicht' möchte der MDR alle Menschen mit Unterstützungsbedarf direkt und barrierearm erreichen. Das neue Angebot bei WhatsApp ergänzt das bereits bestehende Online- bzw. Videotext-Angebot in Leichter Sprache ab sofort mit regionalen Informationen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, zum Lesen oder als Podcast.Georg Schmolz, MDR-Redaktionsleiter Barrierefreiheit: "Die klare und strukturierte Kommunikation über WhatsApp-Kanäle passt ideal zu den Prinzipien der Leichten Sprache. 'MDR Leicht' stärkt die Sichtbarkeit für barrierefreie Nachrichtenangebote und erhöht deren Reichweite. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Teilhabe und Information für alle. Zudem ist unser neues Angebot einzigartig: Derzeit gibt es kein vergleichbares Angebot in Leichter Sprache in Deutschland."Dr. Christian Walbrach, Landesbehindertenbeauftragter Sachsen-Anhalt: "Ich begrüße das neue mobile Nachrichten-Tool des MDR. Der MDR wird als öffentlich-rechtliche Landesrundfunkanstalt mit diesem Format seiner Vorreiterrolle in Sachen Barrierefreiheit wieder einmal gerecht. Der weitere Ausbau einer barrierefreien medialen Informationskultur gehört für den MDR nach meiner Erfahrung und Einschätzung zur Unternehmensphilosophie. Er erfüllt mit dem neuen Tool seinen Auftrag, die eigenen Angebote allen Menschen barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Ich danke allen Aktiven des MDR und wünsche gutes Gelingen bei weiteren Innovationen in diesem wichtigen Zusammenhang."Steven Wallner, Leben mit Handicaps e.V.: "Ich findet das neue Angebot gut, denn viele Menschen mit Lernschwierigkeiten benutzen eher das Handy und WhatsApp und nicht den Computer. Ein Handy hat man immer dabei. Auch wenn man unterwegs ist. Damit findet man Informationen leichter, weil es schneller geht, wenn man den WhatsApp-Kanal gespeichert hat. Dann bekommt man die Nachrichten sofort. Und ist immer gut informiert."Über "MDR Leicht""MDR Leicht" kann besonders niederschwellig abonniert werden: Entweder können die Nutzerinnen und Nutzer direkt auf WhatsApp nach "MDR Leicht" suchen oder den Kanal über folgenden Link eingeben: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbOMjGehEPnKDouP2g. Einmal abonniert gibt es regelmäßig Nachrichten in Leichter Sprache - entweder zum Lesen oder auch als Podcast. Zum Start des neuen Angebots am 28. Mai publiziert der MDR über WhatsApp zusätzlich zu den Nachrichten auch Informationen rund um das Turnfest in Leipzig in Leichter Sprache.Barrierefreiheit im MDRMit seinen barrierefreien Angeboten ermöglicht der MDR allen Menschen mit Sinnesbehinderung oder Menschen mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu seinen Programmen. Bereits heute bietet der MDR 95 Prozent seiner Streamingangebote in der ARD Mediathek untertitelt an. Zudem gibt es täglich ca. 6 Stunden mit Hörbeschreibung im MDR-Fernsehen. Hinzu kommen etwa 38.000 Sendeminuten im Jahr, die der MDR mit Gebärdensprache ausstattet. Ergänzt wird das barrierefreie Angebot durch Nachrichten in Leichter Sprache zum Lesen und Hören. Damit informiert der MDR Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie funktionale Analphabeten tagesaktuell über die wichtigsten Ereignisse im Sendegebiet.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6043209