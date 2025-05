Hamburg (ots) -Zum Deutschen Diversity Tag setzen der FC St. Pauli und LichtBlick ein starkes Zeichen für Vielfalt: Auf dem Dach der Nordtribüne des Millerntor-Stadions entsteht in der Sommerpause die weltweit erste Solaranlage in Regenbogenfarben.Das Projekt steht für gelebte Haltung und technische Innovation. Die farbige PV-Anlage erzeugt nicht nur sauberen Strom, sondern zeigt auch, wie neue Energietechnologien durch kreative Ansätze mehr Sichtbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz gewinnen können. Für die täglich Tausenden Besucher*innen des benachbarten Bunker-Dachgartens wird die Installation zu einem weithin sichtbaren Symbol - für eine offene Gesellschaft und für Erneuerbare Energien.Ein Stadiondach mit HaltungDie Montage der Anlage startet in der Sommerpause, zur neuen Saison soll sie betriebsbereit sein. Die 1.080 Solarmodule werden in den Farben des Regenbogens angeordnet - ein weltweit technisches Novum, das durch farbige Laminierung möglich wird. Die Anlage misst 1.800qm und wird jährlich etwa 285.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspricht dem Stromverbrauch von 80 Mehrfamilienhaushalten pro Jahr und spart 135-140 Tonnen CO2 ein.LichtBlick und den FC St. Pauli verbindet seit 2013 eine enge Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten basiert. Bereits in der Vergangenheit haben beide Partner mit kreativen Projekten auf gesellschaftliche Themen aufmerksam gemacht. Mit der Regenbogen-Anlage setzen sie 2025 ein sichtbares Zeichen - für die Energiewende und für eine offene Gesellschaft."Vielfalt, Klimaschutz und gesellschaftliche Verantwortung gehören für uns untrennbar zusammen. Gemeinsam mit dem FC St. Pauli machen wir das am Millerntor sichtbar - mit einer Solaranlage, die weit mehr ist als nur Technik auf dem Dach", sagt Marc Wallraff, CEO von LichtBlick. "Solche Projekte zeigen, dass Innovation nicht nur eine Frage von Effizienz ist, sondern auch ein Weg, um Menschen zu erreichen und für nachhaltige Lösungen zu begeistern.""Der FC St. Pauli dankt seinem Partner LichtBlick für die Unterstützung bei dem Projekt und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit", betont Wilken Engelbracht, Kaufmännischer Geschäftsleiter des FC St. Pauli. "Es ist für den Verein sehr wichtig, sich auf Partner verlassen zu können, die unsere Haltungen und Ideen so entschlossen unterstützen."Hochauflösendes Bildmaterial und eine Videoanimation der Anlage finden Sie hier (https://brand.lichtblick.de/share/Ly1DA8MetN6L1zyALgLv).Pressekontakt:Anja Fricke, Lead CommunicationTel. +49 40 63601159, anja.fricke@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22265/6043201