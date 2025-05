Die Neuzulassungen von Elektroautos in der EU sind laut dem Branchenverband ACEA in den ersten vier Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf knapp 560.000 Einheiten gestiegen. Damit haben BEV-Pkw einen Anteil von 15,3 Prozent am gesamten EU-Neuwagenmarkt - deutlich mehr als Diesel-Pkw. Im April haben sich die Zulassungen von Elektroautos in der EU weiter positiv entwickelt und um ein Drittel zugelegt (34,1 %) - das spiegelt sich ...

