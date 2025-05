Rekordaufträge für zwei Windparks in Morbihan und Aisne Die Nordex Group hat sich in Frankreich zwei hochkarätige Großprojekte gesichert: Für je einen Windpark in den Départements Morbihan und Aisne erhält das Hamburger Unternehmen Aufträge zur Lieferung und Errichtung moderner Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 64,7 MW. Neben der Installation stellt Nordex auch langfristige Service- und Wartungsverträge bereit, die eine optimale Verfügbarkeit der Anlagen garantieren. Moderne Turbinen für maximale Effizienz Im südwestlichen Morbihan setzt Nordex auf die Generation Delta aus der 3-MW-Klasse. ...

