Wiesbaden (ots) -Zum Internationalen Tag der Frauengesundheit am 28. Mai macht der Verband der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V. auf die besonderen Gesundheitsbedürfnisse von Frauen aufmerksam - und auf das Potenzial der Osteopathie, Frauen auf ihrem Weg durch die verschiedenen Lebensabschnitte ganzheitlich zu unterstützen.Millionen Menschen in Deutschland vertrauen bereits auf die osteopathische Medizin - die Mehrheit davon sind Frauen. Kein Wunder: Osteopathie setzt bei der Ursache an, berücksichtigt den ganzen Körper und kommt ohne Medikamente oder invasive Eingriffe aus. Sie kann bei einer Vielzahl frauenspezifischer Anliegen wertvolle Unterstützung leisten - ob bei Menstruationsproblemen, unerfülltem Kinderwunsch, während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren.Ein Beispiel: Schwangerschaft und GeburtViele werdende Mütter berichten von einer spürbaren Erleichterung durch osteopathische Behandlungen bei Rückenschmerzen, Verspannungen oder Verdauungsproblemen. Studien zeigen zudem, dass Osteopathie positive Effekte auf das körperliche Wohlbefinden während der Schwangerschaft hat - ohne relevante Nebenwirkungen.Auch bei Endometriose eine ChanceEndometriose ist eine weit verbreitete, aber häufig spät diagnostizierte Erkrankung, die starke Schmerzen und Einschränkungen mit sich bringt. Osteopathische Ansätze können in einem interdisziplinären Behandlungskonzept helfen, Symptome zu lindern und das körperliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Auch führende Endometriose-Expertinnen wie Prof. Dr. Sylvia Mechsner von der Charité in Berlin betonen den Nutzen osteopathischer Verfahren als ergänzende Therapiemöglichkeit.Wechseljahre verstehen - ganzheitlich begleitenWenn sich im Leben einer Frau hormonell vieles verändert, kann Osteopathie helfen, Beschwerden wie Schlafstörungen, Erschöpfung oder Gelenkschmerzen zu mildern. Durch die gezielte Behandlung von Hormonachsen, Gefäßsystemen und dem Bewegungsapparat wird das körperliche Gleichgewicht unterstützt - und das Ankommen im neuen Lebensabschnitt erleichtert."Osteopathie ist keine Allzwecklösung, aber sie bietet gerade Frauen eine sanfte und ganzheitliche Form der Unterstützung - jenseits der klassischen Schulmedizin", betont der VOD. Entscheidend sei dabei eine fundierte Ausbildung und regelmäßige Weiterbildung der Osteopathinnen und Osteopathen, die unter www.osteopathie.de/therapeutenliste zu finden sind.Wissenschaftlich fundiert und individuell abgestimmtWissenschaftliche Arbeiten - unter anderem mit Unterstützung des VOD - beleuchten inzwischen den Nutzen osteopathischer Verfahren für frauenspezifische Beschwerdebilder. Dabei steht stets die individuelle, auf den Körper abgestimmte Behandlung im Zentrum.Der VOD ruft anlässlich des Aktionstags dazu auf, das Thema Frauengesundheit stärker in den Mittelpunkt zu rücken - mit mehr Aufklärung, niedrigschwelligen Zugängen zur Gesundheitsversorgung und einem offenen Blick für ganzheitliche Ansätze wie die Osteopathie.Gut zu wissen:Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.Hintergrund:Als erster und mit bundesweit mehr als 6.800 Mitgliedern größter Berufsverband setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 2,8 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.