Köln (ots) -Fußball, Handball, Hockey: Zum Fitnessprogramm vieler Sportler*innen gehören Snacks wie Energieriegel, Proteinshakes und Co. dazu. Doch wohin mit den leeren Verpackungen beim Training? Und was tun mit löchrigen Sportsocken, schlappen Fitnessbändern oder kaputten Sportgeräten? Praktische Tipps für die umweltfreundliche Entsorgung von Sportabfällen gibt die Initiative "Mülltrennung wirkt".Durchschnittlich 34 Minuten - so viel Sport treiben Menschen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt täglich. Snacks und Getränke gehören für viele dazu. Doch ob Proteinshake nach dem Kicken oder Energieriegel beim Handball: Was tun mit leeren Getränkekartons, Folien und anderen gebrauchten Verpackungen auf dem Sportplatz oder in der Turnhalle? Richtig getrennt können Verpackungen wie diese recycelt werden. Ihr Recycling schont Klima, Umwelt und wichtige Rohstoffe. Gleiches gilt für ausgedientes Sportzubehör oder kaputte Sportgeräte. "Richtige Mülltrennung ist eine echte Teamleistung für den Klima- und Umweltschutz. Je mehr mitmachen, desto besser. Rund vier Millionen Tonnen Rohstoffe werden jährlich in Deutschland aus gebrauchten Verpackungen recycelt. Aber: Es gibt noch Luft nach oben - auch beim Sport", sagt Axel Subklew, Experte der Initiative "Mülltrennung wirkt". Für ein Training, das auch die Umwelt fit hält, bietet die Initiative effektive Tipps und ein motivierendes Gewinnspiel für Vereine."Verein(t) fürs Klima": Das GewinnspielEngagement zeigen - beim Sport und für die Umwelt: Auf ihrem Instagram-Kanal @muelltrennungwirkt verlost die Initiative "Mülltrennung wirkt" unter dem Motto "Verein(t) fürs Klima" vom 2. bis 6. Juni 2025 insgesamt 35 Trikotsätze für sportliche Vereinsteams. Zehn Gewinner*innen haben außerdem die Chance auf zusätzliche 2.000 Euro für die Vereinskasse. Für die umweltfreundliche Entsorgung von Sportabfällen hat die Initiative einfache und praktische Trenntipps.Richtige Mülltrennung: Trenntipps für Sportler*innen- Abfall vor Ort richtig trennen: Abfälle am Sportplatz, in der Turnhalle oder im Fitnessstudio in getrennte Abfallbehälter entsorgen - falls vorhanden. Falls nicht: Abfall in der Sporttasche mitnehmen und zu Hause richtig getrennt entsorgen. Vorsicht: Nicht in der Tasche vergessen!- "Mehrweg" statt Einweg: Wiederverwendbare Trinkflaschen und Lunchboxen nutzen und so Abfall vermeiden.- Wohin mit Verpackungen von Energy-Gel, Fruchtpüree (z. B. "Quetschies"), Riegel & Co.: Verpackungen aus Folien, Kunststoffen oder Verbundmaterialien gehören in die Gelbe Tonne/den Gelben Sack. Bitte Verpackung und Deckel voneinander getrennt entsorgen. So können sie von der Sortieranlage gut erfasst werden.- Was tun mit Getränkekartons? Getränkekartons sind Verbundverpackungen.Sie gehören in die Gelbe Tonne/den Gelben Sack.- Verpackung von Frucht- & Proteinshakes richtig entsorgen: Dosen oder Zip-Beutel aus Kunststoff kommen in die Gelbe Tonne/den Gelben Sack. Sie sollten, wie alle Verpackungen, ohne Produktreste entsorgt werden.- Was tun mit Getränkedosen z. B. von isotonischen Durstlöschern & Energydrinks? Auf Getränkedosen aus Aluminium oder Weißblech gibt es Pfand! Sie kommen zurück in den Handel.- Wohin mit Bananen-, Orangenschalen & Obstresten? Organische Abfälle wie diese gehören in den Biomüll.- Wohin mit leeren Glasflaschen (ohne Pfand)? Glasverpackungen werden nach den Farben Weiß, Braun, Grün in Altglascontainer eingeworfen. Der Deckel kann mit eingeworfen werden.- Duschgel, Shampoo, Bodylotion sind leer? Gebrauchte Kunststoffflaschen werden in die Gelbe Tonne/den Gelben Sack entsorgt.- Löchrige Sportsocken, schlappe Fitnessbänder: Kleineres Sportzubehör kommt in den Restmüll.- Was tun mit ausgedienten Rudergeräten & Co.? Große Sportgeräte kommen auf den Sperrmüll (je nach Kommune). Enthalten sie elektronische Bestandteile, müssen sie als Elektroschrott zum Wertstoffhof oder zurück ins Geschäft gebracht werden. Genaue Infos hat die Abfallberatung vor Ort.- Einfache Grundregel für richtige Mülltrennung: Alle leeren Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas sind, gehören in die Gelbe Tonne/den Gelben Sack. Das sind zum Beispiel Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech oder Verbundmaterialien wie Getränkekartons. Papier, Pappe, Karton kommen ins Altpapier, leere Einweg-Glasverpackungen nach Farben sortiert in die Altglascontainer.Die Trenntipps für Sportler*innen und Vereine gibt es als Flyer hier zum Download (https://www.muelltrennung-wirkt.de/de/infomaterial/trenntipps-fuer-sportlerinnen/) - praktisch zum Versenden und Ausdrucken.Bildmaterial und die Pressemitteilung zum Download sowie weitere Informationen zum Thema richtige Mülltrennung finden Sie unter: www.muelltrennung-wirkt.de/presseÜber "Mülltrennung wirkt""Mülltrennung wirkt" ist eine Initiative der dualen Systeme in Deutschland. Die dualen Systeme organisieren mit ihren Dienstleistern aus der Entsorgungs- und Recyclingbranche die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen. Grundlage für ihre Arbeit ist das Verpackungsgesetz. An der bundesweiten Initiative "Mülltrennung wirkt" sind aktuell zehn duale Systeme beteiligt. 