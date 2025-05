Köln (ots) -Anmoderationsvorschlag: Der beste Freund des Menschen - so wird der Hund ja auch genannt. Kein Wunder also, dass hierzulande 10,5 Millionen Hunde in deutschen Haushalten leben (Statista 2025). So ein Hund macht Frauchen oder Herrchen ziemlich viel Freude, aber er kann auch ziemlich viel Unsinn machen: Laut einer aktuellen Studie der DEVK ist der geliebte Vierbeiner fast einem Drittel der befragten Hundebesitzerinnen und - besitzer schon mal weggelaufen. Wenn es dann zu einem Schaden kommt, beispielsweise, weil Fiffi bei seinem Freilauf einen Autounfall verursacht, dann haften Frauchen und Herrchen. Wie man hier vorbeugen und sich auch auf den Urlaub mit Hund vorbereiten kann, weiß Mario Hattwig.Sprecher: Hunde sind oft ungestüm, manchmal auch tollpatschig. Kommt es dann zu einem Schaden, springt in vielen Fällen eine sogenannte Hundehaftpflicht ein, so Versicherungsexpertin Alina Virnich von der DEVK.O-Ton 1 (Alina Virnich, 18 Sek.): "Wenn man zum Beispiel bei Freunden zu Besuch ist und der Hund schwanzwedelnd die wertvolle Vase zu Fall bringt oder wenn irgendetwas anderes beschädigt wird. Das übernimmt die Versicherung. Oder wenn der Hund ausreißt, auf die Straße läuft und es kommt zu einem Unfall. Das ist ebenfalls abgedeckt. Und beispielsweise auch, wenn ihr Vierbeiner mal einen anderen Hund beißt und Tierarztkosten entstehen."Sprecher: So eine Haftpflicht ist nicht nur sinnvoll, in einigen Bundesländern ist sie auch Pflicht. Darüber hinaus gibt es weitere Vorschriften für sogenannte Listenhunde, die in jedem Fall versichert werden müssen. Wichtig bei der Hundehaftpflicht:O-Ton 2 (Alina Virnich, 20 Sek.):) "Wie sieht es mit der Deckungssumme aus? Diese sollte recht hoch sein, damit auch größere Schäden abgedeckt sind. Inwieweit ist es abgesichert, falls mein Hund entlaufen ist und eine Suchaktion oder Hilfe von Behörden nötig ist, übernehmen das auch manche Versicherer. Und auch, wenn der Hund mal stirbt, kann es wichtig sein, dass man eine psychologische Beratung bekommt, denn viele unterschätzen diesen Moment."Sprecher: Und auch, wenn man mit Hund im Urlaub ist, sollte man seine Versicherung checken, denn im Ausland gelten andere Regeln.O-Ton 3 (Alina Virnich, 9 Sek.): "Wenn der Hund in der Ferienwohnung Kratzer ins Parkett macht oder das Sofa ankaut, kann das sehr teuer werden. Eine Versicherung sollte also sogenannte Mietsachschäden im Ausland abdecken."Sprecher: Neben den Hunden kann man übrigens noch viele andere Tiere versichern.O-Ton 4 (Alina Virnich, 15 Sek.): "Zum Beispiel Pferde, Katzen, Schweine, Ziegen, Schafe oder auch Bienenvölker. Manches wird über Mehrbeitrag geregelt. Die Hauskatze und wilde Kleintiere wie Schlangen, Skorpione und Spinnen sind bei uns in der normalen Privathaftpflicht mitversichert. Und die sollte sowieso jeder abgeschlossen haben."Abmoderationsvorschlag: Schauen Sie mal nach, wie es in Ihrem Bundesland aussieht, also, ob für Ihren Hund eine Tierhaftpflicht gesetzlich vorgegeben ist. Aber auch ohne Pflichtversicherung ist der Schutz empfehlenswert, denn Sie haften für den Unfug Ihres geliebten Vierbeiners. Alle Infos finden Sie unter devk.de/hund. (https://www.devk.de/hund)Pressekontakt:DEVK VersicherungenPressestelleRiehler Straße 19050735 KölnTelefon: +49 221 757-1806E-Mail: melanie.staudt@devk.deInternet: www.devk.dewww.linkedin.com/company/devk-versicherungenOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6043242