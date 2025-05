Wegen des gestrigen US-Feiertags fehlt es heute zunächst an frischen Impulsen - Europas Aktienmärkte starten entsprechend lustlos in den Handel. Wir nutzen die Ruhe für einen Blick aus der Vogelperspektive: Das makroökonomische Gefüge zeigt interessante Bewegungen. In den USA hellt sich die Stimmung auf - allerdings nicht linear. Der Rückgang des US-BIP im ersten Quartal um 0,3 Prozent war ein Rückschlag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...