Mainz (ots) -Eintrittsfreie Festivalmeile mit Medienwelt, Bühnenprogramm und ARD Familientag / Von Influencerin Gülcan Kamps bis ARD Rechtsexperte Frank Bräutigam, von Rhein-Neckar-Indie-Rocker Gringo Mayer bis zum Domchor Speyer, von Tigerenten Club über die Maus bis zu Kikaninchen und viele mehr / 28. und 29. Juni 2025Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni 2025, können Interessierte auf dem SWR Sommerfestival in Speyer in die Welt der Medien eintauchen und mit Medienprofis ins Gespräch kommen. Mit Angeboten für Kinder, dem ARD Familientag und der Festivalbühne vor dem Dom erwartet die Besucherinnen und Besucher der eintrittsfreien Festivalmeile in der Maximilianstraße ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Acts, Spiel, Spaß und Gesprächen. Speyerer Kindergarten- und Grundschulkinder haben Wimpelketten zum Aufhängen bemalt, die die Festivalmeile noch schöner machen.Festivalmeile: Für dich, für hier, für alleDie eintrittsfreie Festivalmeile ist am Samstag, 28. Juni, von 15 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 29. Juni, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Interessierte können hinter die Kulissen von Fernsehen, Radio und Online schauen und den SWR hautnah erleben. An Stationen von SWR3, SWR Landesschau oder ARD Mediathek geben Medienprofis Einblicke in ihre journalistische Arbeit und erklären, wie ein Thema zur SWR Nachricht wird oder woran man Fake News erkennt. Die Besucherinnen und Besucher können vor Ort mit den SWR Moderatoren und Reportern ins Gespräch kommen und ihre Fragen rund um die Berichterstattung klären oder Feedback geben, sich bei der Teleprompter-Challenge von SWR Aktuell selbst als Nachrichtensprecher ausprobieren und dabei sein, wenn SWR1, SWR3 und SWR4 live vor Ort ihr SWR Festivalradio senden.Tigerenten-Rodeo, DASDING, Tatort GameFür die jüngeren Gäste gibt es unter anderem ein Tigerenten-Rodeo, Kinderschminken, Kindertattoos und es können Erinnerungsfotos in der Fotobox oder gemeinsam mit Walking-Acts von Ernie und Bert, Günter Kastenfrosch, der Maus, dem Kikaninchen und vielen mehr geknipst werden. Mit planet schule können alle kleinen und großen Besucher:innen in eine "Entdecker und Forscher:innen-Welt" eintauchen. Auch DASDING ist vor Ort und der SWR Fakefinder zeigt, wie man im Netz den Durchblick behält und Lügen und Tricks entlarvt. Beim Tatort Game können Jugendliche einen spannenden Kriminalfall lösen oder mit VR-Brille im Spiel "Green Guardians" die Welt retten.Festivalbühne mit SWR3 Podcast, Familienkonzert und Gaming-ShowAuch auf der Festivalbühne gibt es am Samstag und Sonntag ein vielseitiges Programm. Die Besucherinnen und Besucher können live dabei sein, wenn eine Folge des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Gülcan Kamps und Daniel Boschmann aufgenommen wird, erfahren alles zur neuen Staffel "Unfallklinik" aus der BG Unfallklinik Ludwigshafen oder können im Rahmen der Gaming-Show "Work hard - play hard" beim Videospiel "Band Hero" rocken. Ein Ensemble des SWR Symphonieorchesters lädt zu einem Familienkonzert ein, bei der Sportreporter-Werkstatt mit Benjamin Wüst werden die Besucher zum Fußballkommentator und können bei "Kaffee oder Tee" mit Moderator Martin Seidler mitquizzen. Zudem stehen ARD Rechtsexperte Frank Bräutigam, Moderator Jens Hübschen (Stadt - Land - Quiz), Martin Wolf (Kirche im SWR), Moderatorin Luisa Szabo (Zur Sache Rheinland-Pfalz), Domkapellmeister Markus Melchiori und Sänger Ismail (bekannt aus der SWR Landesschau) auf der Bühne.ARD Familientag: KiKANiNCHEN-Show und "Tanz mal mit der Maus"Als zusätzliches Highlight präsentiert der SWR als Mitglied der ARD am Sonntag den ARD Familientag. Von 12 bis 18 Uhr können Kinder auf der Festivalbühne vor dem Dom ihre Helden aus dem Kinder- und Familienprogramm erleben: "Winzig groß und riesig klein!" ist das Motto der KiKANiNCHEN-Bühnenshow. Denn das kleine blaue Kikaninchen, bekannt aus der KiKA-Vorschulwelt, wird überlebensgroß und tanzt mit Freund Christian und dem Publikum. Die Maus lädt bei "Tanz mal mit der Maus" zur großen Tanzparty ein und hat verschiedene Songs im Gepäck, die gemeinsam mit Moderatorin Nina Heuser erraten werden können. Die SWR-Kinderhilfsaktion Herzenssache bringt zu ihrem 25-jährigen Jubiläum einen acht Meter großen Modellheißluftballon mit. Zudem stehen Herzenssache-Mitmacher und Sänger Laurin Sigmund sowie das Herzenssache-Projekt Kinder- und Jugendzirkus Bellissima auf der Bühne.Ernie und Bert aus der Sesamstraße und "KiKA-TanzAlarm"Auch alle kleinen und großen Fans der Sesamstraße sollten sich den Familientag vormerken. Ernie und Bert sind vor Ort und präsentieren eine Buchstabengeschichte. Ganz viel Ratespaß bringt der Tigerenten Club nach Speyer. Moderator Johannes hat beliebte Spiele aus der Fernsehsendung und dem Podcast "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" dabei. Mitraten können Kinder auch bei "planet schule und das kleine 1x1 der Artenkunde". "Komm lass uns tanzen" heißt es beim "KiKA-TanzAlarm", einer interaktiven Show für die ganze Familie, zu der Moderatorin und Sängerin Singa sowie der TanzTapir einladen. Anschließend gibt es noch eine große Party zum 25. Geburtstag von Bernd das Brot.SWR1, SWR3 und SWR4 senden liveAm Samstag sendet SWR1 sein Radioprogramm für ganz Rheinland-Pfalz von 13 bis 18 Uhr live aus Speyer, direkt aus dem Medialiner vor dem Altpörtel. Davor steht dann auch die SWR1 PopUp Sommerfestival Bühne. Performen werden "local heroes" wie Gringo Meyer, Tom Keller & Maria Blatz und Ulrich Zehfuß. Der Domchor Speyer präsentiert sich neu mit einem Best Of Medley der größten Hits aus der SWR1 Hitparade. Am Sonntag sendet SWR4 von 12 Uhr bis 17 Uhr aus dem Medialiner. Bereits am Freitag von 17 bis 19 Uhr wird SWR3 sein "Festivalradio" aus dem Zelt vor der Alten Münze senden. Moderator Volker Janitz freut sich auf die Interviews mit den beiden DJ's, die an diesem Abend auflegen werden.Festivalmeile mit MedienweltSamstag, 28.6.2025: 15 bis 21 UhrSonntag, 29.6.2025: 12 bis 18 UhrSWR Medienwelt - TV, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen, Eintritt frei!Am Festival-Wochenende verkehrt die Linie 561 als kostenloser Shuttlebus zwischen Bahnhof, Festivalmeile, Open-Air-Gelände und den Parkplätzen.Weitere Infos, Bilder und Programmflyer zum Download: http://swr.li/swr-sommerfestival-familienprogrammNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter