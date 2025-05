Hamburg (ots) -Eine 1. Mai-Demonstration in Berlin: Hat der 20-jährige Anton dort "Widerstand gegen die Staatsgewalt" geleistet oder nicht? Darum kreist das NDR Drama "Polizei" (Arbeitstitel), das bis zum 24. Juni in Berlin und Umgebung entsteht. In den Hauptrollen: Levy Rico Arcos ("Sonne und Beton") und Petra Schmidt-Schaller. Das Buch schrieb die u. a. mit dem Silbernen Bären, dem Deutschen Filmpreis und mehreren Grimme-Preisen geehrte Autorin Laila Stieler ("Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush", "Gundermann", "Die Polizistin", "In Liebe, Eure Hilde"). Auch Regisseurin Buket Alakus gehört zu den Grimmepreis-Träger*innen. Die ARD Mediathek und Das Erste werden den Film voraussichtlich Ende 2025 zeigen.Zum Inhalt: Als der 20-jährige Anton (Levy Rico Arcos) eine Anzeige von der Polizei wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruch erhält, versucht seine Mutter (Petra Schmidt-Schaller), ihn nach Kräften bei der Aufklärung der Tat zu unterstützen. Anton soll sich gewaltsam bei einer 1. Mai-Demo gegen Ende der Corona-Pandemie gegen Polizisten zur Wehr gesetzt haben. Doch er kann sich nicht erinnern. Die drohende juristische Aufarbeitung wirft den jungen Koch aus der Bahn. Mit Unterstützung seiner Anwältin Sabine Langweg (Luise Helm) versucht er Zeugen zu finden, die die Lücken in seiner Erinnerung schließen können.Neben den Genannten spielen Antonia Breidenbach (Merle), Jamilah Bagdach (Roza Dervishi), Michael A. Grimm (Otto), Alexander Hörbe (Gregor Stern), Andreas Anke (Herr Penzner), Katharina Hirschberg (Emma), Florian Geißelmann (Jonas), Adam Bousdoukos (Kostas) und andere.Produzent ist Peter Hartwig mit KINEO Film ("Systemsprenger", "Gundermann"), Produktionsleitung: Finn Freund, Kamera: Falko Lachmund, Redaktion: Christian Granderath und Sabine Holtgreve (beide NDR).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6043328