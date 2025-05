Nürnberg (www.fondscheck.de) - Anfang April gab es weltweite Kursturbulenzen an den Börsen, ausgelöst durch die angekündigten Zoll-Maßnahmen der US-Regierung, so die Analysten der Consorsbank.Die Kurse der wichtigsten Aktienindizes seien deutlich eingebrochen, nicht zuletzt auch in den USA selbst, während die Transaktionszahlen bei der Consorsbank und anderen deutschen Online-Brokern in den Tagen um den 7. April neue Rekordstände erreicht hätten. Mitte Mai hätten dann Rating-Agenturen die Bonität der USA herabgestuft. Finanzmarktstrategen etwa von JPMorgan und Citi erwarteten eine deutliche Outperformance von europäischen Aktien gegenüber US-amerikanischen Titeln in diesem Jahr. ...

