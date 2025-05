Berlin (ots) -Save the Children Deutschland bekommt ein neues Vorstandsmitglied: Der Aufsichtsrat berief Luis Pabón-Ugueto zum 1. Juni 2025 zum Finanzvorstand. Der bisherige Alstom-Manager übernimmt die Verantwortung für Finanzen, Informationstechnik und Datenmanagement sowie für Facilities und Projektmanagement. Damit wird der Vorstand der Kinderrechtsorganisation wieder aus drei Personen bestehen: dem Vorstandsvorsitzenden Florian Westphal, der für Marketing und Fundraising zuständigen Tania Roach sowie Pabón-Ugueto."Ich freue mich sehr, dass wir erneut eine konsequente, authentische und sympathische Führungskraft gewinnen konnten", sagt die Vorsitzende des Aufsichtsrats von Save the Children Deutschland, Caroline Schmutte. "Luis Pabón-Ugueto wird mit seiner Erfahrung und seinem Engagement für innovative Entscheidungen auf solidem finanziellem Fundament unseren Vorstand ideal ergänzen."Luis Pabón-Ugueto war in den vergangenen zwei Jahren in Deutschland Finanzdirektor und Mitglied der Geschäftsführung bei dem auf Bahntechnik spezialisierten Konzern Alstom, der 2021 Bombardier Transportation übernahm. Nach seinem Abschluss in Systemtechnik und seinem Master in Business Administration an der IE Business School in Madrid sammelte Pabón-Ugueto mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen. Er begann seinen beruflichen Weg in Venezuela und verbrachte vier Jahre bei PriceWaterhouseCoopers in Madrid.Seit er 2008 als interner Prüfer zu Bombardier Transportation stieß, hatte Pabón-Ugueto verschiedene Führungspositionen inne. 2021 wurde er Finanzdirektor und leitete das Controlling des Werks in Hennigsdorf, wo er substanzielle strategische und organisatorische Veränderungen führend begleitete, einschließlich der Fusion mit Alstom."Ich kann mir in diesen Zeiten nichts Sinnvolleres vorstellen, als meine Expertise für das Wohl von Kindern einzusetzen", sagt Pabón-Ugueto. "Weltweit wächst die Not und gleichzeitig müssen wir unsere Mittel noch effizienter und zielgenauer einsetzen. Ich nehme diese Verantwortung gerne an und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Save the Children."Pabón-Ugueto überzeugte den Aufsichtsrat durch seine fachliche Kompetenz, seine Erfahrung mit der Zusammenarbeit in internationalen und diversen Gruppen sowie durch seinen teamorientierten, empathischen und engagierten Führungsstil.Bei Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an unsere Pressestelle. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein Foto zu.Weitere Informationen über Save the Children finden Sie hier (https://www.savethechildren.de/informieren/transparenz-und-kontrolle/jahresbericht-2023/) in unserem Jahresbericht.Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Ninja TaproggeTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 270Mail: ninja.taprogge@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/6043353