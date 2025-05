Vaduz (ots) -Die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings verleiht Liechtenstein erneut die Bestnote und bestätigt das AAA-Rating des Landes mit stabilem Ausblick. Dies hat die halbjährliche Überprüfung des Länderratings von Liechtenstein im Mai 2025 ergeben.Obwohl S&P Global Ratings in ihrer aktuellen Lageeinschätzung auch vor der aktuell hohen Unsicherheit und der erwarteten Abschwächung des Weltwirtschaftswachstum warnt, bleibt Liechtenstein eines von nur 11 Ländern auf der Welt mit dem höchstmöglichen Kreditrating. Die Ratingagentur stützt ihre Beibehaltung des Höchstratings für Liechtenstein insbesondere auf die hohe Flexibilität und Resilienz der liechtensteinischen Unternehmen und der liechtensteinischen Volkswirtschaft ab. Auch die positive Entwicklung der Landesrechnung, die hohen Staatsreserven sowie die gute Vermögenslage der öffentlichen Haushalte werden besonders hervorgehoben.Mit Blick in die Zukunft hebt die Ratingagentur positiv hervor, dass sie angesichts der Prioritäten der neuen Regierung von wirtschafts- und steuerpolitischer Beständigkeit und Stabilität ausgeht. Die Prognose des stabilen Ausblicks zeigt die Ansicht von S&P Global Ratings, dass Liechtenstein dank seiner starken Finanzhaushaltsposition, der hohen politischen Effektivität und dem umsichtigen regulatorischen Rahmen die Kreditwürdigkeit des Landes auch weiterhin vor globalen wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheiten schützen kann.Trotz der positiven Bewertung geht die Ratingagentur für das laufende Jahr aber auch in Liechtenstein von einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums aus. Als Gründe hierfür werden insbesondere die geopolitische Unsicherheit, die veränderte Handelspolitik der USA und die sinkende Nachfrage in Liechtensteins wichtigsten Handelspartnern genannt. Dennoch erwartet S&P Global Ratings, dass sich das Wirtschaftswachstum in Liechtenstein bereits im darauffolgenden Jahr wieder erholen wird. Die Ratingagentur hebt dabei hervor, dass sich Liechtensteins Wirtschaft in der Vergangenheit jeweils sehr schnell an wirtschaftliche Veränderungen anpassen konnte.S&P Global geht auch davon aus, dass die liechtensteinische Regierung ihre Erfolgsgeschichte der proaktiven und raschen Übernahme internationaler Standards und der gewinnbringenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit fortsetzen wird. Dies gilt insbesondere in der Zoll- und Währungsunion mit der Schweiz sowie im Europäischen Wirtschaftsraum, welche beide als positiv für Liechtenstein hervorgehoben werden. Ebenfalls hebt S&P Global Ratings den Beitritt Liechtensteins zum Internationalen Währungsfonds (IWF) positiv hervor. Laut der Ratingagentur soll die IWF-Mitgliedschaft mittelfristig die Aktualität und Verfügbarkeit der statistischen Daten des Landes verbessern. Zudem biete der IWF Liechtenstein im Bedarfsfall nebst den eigenen Reserven einen zusätzlichen Liquiditätspuffer und trage so weiter zur Resilienz des Landes bei.Regierungschefin Brigitte Haas zeigt sich sehr erfreut über die erneute Vergabe der Höchstnote durch die Ratingagentur. Das Rating bestätige die Attraktivität Liechtensteins als sicheren und stabilen Wirtschaftsstandort. "Gerade vor dem Hintergrund der heutigen geopolitischen Entwicklungen und den global zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderungen kann die Beibehaltung der Bestnote im Länderrating für unser Land als grosser Erfolg gewertet werden - und auch als Auftrag an uns, weiterhin mit Hochdruck für unser Land zu arbeiten", so die Regierungschefin.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37eve.beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932021