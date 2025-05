CUPERTINO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Apple hat ein Research-Update von UBS erhalten. Die Schweizer Großbank zeigt sich in Bezug auf das US-Unternehmen zurückhaltend. UBS bewertet Apple Inc. (Nasdaq: AAPL, ISIN: US0378331005) in einem heutigen Research-Bericht mit einer "Neutral"-Einstufung...

Den vollständigen Artikel lesen ...