Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 27. Mai 2025 die Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer für die Mandatsperiode 2025 bis 2029 neu bestellt.Zum Vorsitzenden wurde erneut Adriano Guerra aus Gümligen bestimmt. Als Mitglieder nehmen wie bisher Ricarda Gassner aus Triesen und Landrichter Stefan Rosenberger in der Prüfungskommission Einsitz. Als Ersatzmitglieder wurden erneut Landrichter Michael Jehle und Martin Hörndlinger aus Ruggell bestellt. Zusätzlich wurde Julia Kuoni aus Maienfeld neu als Ersatzmitglied der Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer einbestellt.Die Regierung dankt den neu beziehungsweise wieder bestellten Mitgliedern der Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer für ihre Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Zudem dankt sie dem ausscheidenden Mitglied Norbert Mittner für seine Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37Eve.Beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932024