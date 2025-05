DJ MARKT USA/Entspannung im Zollstreit USA/EU treibt Wall Street an

Mit kräftigen Aufschlägen dürfte die Wall Street am Dienstag in den ersten Handelstag nach der Feiertagspause starten. Zu Wochenbeginn blieben die Börsen in den USA wegen des "Memorial Day" geschlossen. Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und der EU treibt das Sentiment an. Die zusätzlichen Zölle von 50 Prozent auf Einfuhren aus der EU sollen nun erst ab dem 9. Juli und nicht bereits Anfang Juni erhoben werden, falls es bis dahin keinen neuen "Deal" zu den Handelsbeziehungen gibt. Der Future auf den S&P-500 legt um 1,6 Prozent zu, für den Nasdaq-Future geht es um 1,8 Prozent nach oben.

Im Fokus stehen vor allem die Technologiewerte. Die Apple-Aktie legt vorbörslich um 2,0 Prozent zu und holt einen Großteil der Verluste vom Freitag wieder auf. US-Präsident Donald Trump hatte mit Zöllen von 25 Prozent auf in Indien gefertigte iPhones gedroht. Apple verlagerte im Zuge des US-chinesischen Zollstreits in jüngster Zeit mehr und mehr Teile der iPhone-Produktion nach Indien. Trump fordert, dass in den USA nur iPhones verkauft werden, die dort auch hergestellt wurden.

Daneben stehen am Mittwoch nach Handelsende die Ergebnisse von Nvidia für das erste Quartal auf der Agenda. Dabei werden die Investoren vor allem auf Aussagen achten, wie sich die Chip-Nachfrage in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld entwickelt, und wie Handels- und Regulierungsentscheidungen das Unternehmen beeinflussen könnten. Für die Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben. HP und Dell legen ihre Quartalszahlen am Mittwoch und Donnerstag vor.

Für eine Übernahme des britischen Halbleiterherstellers Alphawave IP Group hat Qualcomm abermals mehr Zeit bekommen. Wie Alphawave mitteilte, wurde die Frist, ein festes Angebot zu unterbreiten, zum dritten Mal auf nun Montag verlängert. Beide Unternehmen blieben über eine mögliche Offerte im Gespräch. Qualcomm hatte Anfang April mitgeteilt, dass der US-Konzern eine Übernahme von Alphawave erwägt. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Qualcomm steigen um 2,0 Prozent.

