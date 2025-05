Wuppertal (ots) -Die internationale Audiomesse begeistert mit Highlights, Emotionen und einer ausgelassenen StimmungMit dem Abschluss der HIGH END 2025 ging am vergangenen Sonntag, dem 18. Mai 2025, nach vier herausragenden Messetagen im MOC Event Center Messe München eine Ära zu Ende. Das diesjährige Motto "Passion for Music" zeigte sich allgegenwärtig: eine lebendige Atmosphäre erfüllte die Messe, getragen von spürbarer Begeisterung, offener Kommunikation und der geteilten Leidenschaft für herausragenden Klang. Damit bestätigte die internationale Audiomesse erneut ihre weltweit führende Position als unverzichtbarer Branchentreff, bevor sie im nächsten Jahr an ihren neuen Standort nach Wien ziehen wird.Abschied mit Rekordbeteiligung von Interessierten aus aller WeltDie 501 Aussteller aus 42 Ländern präsentierten auf der ausgebuchten, 30.000 Quadratmeter großen Fläche des MOC ein umfassendes Bild der internationalen Audioindustrie. Mit unzähligen Highlights, faszinierenden Weltneuheiten und wegweisenden Innovationen verabschiedete sich die HIGH END von ihrem langjährigen Standort und setzte dabei ein starkes Zeichen für die Zukunft der Branche. Insgesamt kamen 22.818 Menschen aus 92 Ländern nach München, um sich auf der Audiomesse zu informieren, auszutauschen und nach neuen Produkten oder Handelspartnern umzusehen. Damit bricht die HIGH END 2025 erneut ihren Besucherrekord. 10.562 Fachbesucher:innen und 11.675 Endverbraucher:innen verteilten sich auf zwei B2B-Tage und zwei Publikumstage. Neben Deutschland zählten vor allem Großbritannien, die europäischen Nachbarstaaten sowie die USA und China zu den stärksten Herkunftsländern. Auch medial fand das Branchenevent erneut große Aufmerksamkeit: 581 akkreditierte Medienvertreter:innen nutzten die Gelegenheit, um Neuheiten aus erster Hand zu erleben und die einzigartige Atmosphäre der Messe in die Welt zu tragen.Weltoffene Bühne für Tradition und InnovationDas internationale Flair auf dem Messegelände des MOC war geprägt von einer gelösten Stimmung, spürbarer Begeisterung und einem intensiven Austausch. Viele Aussteller zeigten sich hochzufrieden mit der Qualität der Gespräche, der Besucherfrequenz und der durchweg professionellen Organisation. Die HIGH END 2025 wurde damit nicht nur zu einem emotionalen Abschied, sondern zu einem überzeugenden Finale mit weltweiter Strahlkraft. "Die HIGH END ist eine hochkarätige Mischung aus Fachmesse und Erlebnisevent, die erneut eindrucksvoll gezeigt hat, wie vielfältig und zukunftsgerichtet Audiotechnologie heute erlebbar ist", bilanziert Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Messeveranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH. "Sowohl der hohe Zuspruch als Handelsplatz der Branche als auch die starke Nachfrage über alle Generationen hinweg unterstreichen ihre internationale Bedeutung."Die ausstellenden Unternehmen - darunter zahlreiche exklusive, namhafte Produzenten ebenso wie kleinere Nischenhersteller und Newcomer - überzeugten mit ihrer Innovationskraft, visionären Technologien und Altbewährtem und setzten damit einen unvergesslichen Schlusspunkt unter die langjährige Geschichte in München. Erneut zeigte die HIGH END hochwertige Audiotechnik in all ihren Facetten mit einem unvergleichlichen Spektrum an faszinierenden Produkten, die Ohren und Augen gleichermaßen begeistern. Während die ersten beiden Tage der Fachwelt vorbehalten waren, konnte sich am Wochenende das Publikum von eindrucksvollen Klanginstallationen mitreißen lassen, musikalische Vielfalt in höchster Qualität genießen, außergewöhnliches Design bestaunen und modernste Audiotechnik aus nächster Nähe erleben. Am Samstag verzeichnete die Messe einen regelrechten Besucheransturm. Verteilt über den gesamten Tag bewegten sich mehr als 8.000 Menschen durch die Hallen und Atrien des MOC.Zubehör, Sound und Interaktion auf den SonderausstellungenParallel zur HIGH END boten auch in diesem Jahr die beiden etablierten Spezialmessen in Halle 1 vielfältige Produkterfahrungen und Sounderlebnisse. Die WORLD OF HEADPHONES wächst beständig und präsentierte auf einer noch größeren Fläche gegenüber dem Vorjahr eine breite Auswahl an hochwertigen Kopfhörern, tragbaren Audioplayern und passendem Zubehör. Mit einer Bandbreite von über 70 Marken zeigten die Aussteller eine unvergleichliche Produktvielfalt, die Menschen jeden Alters auf die Fläche zogen. An den Hörtischen konnten die Besucher:innen zahlreiche Kopfhörervarianten und Zubehör direkt ausprobieren und unterschiedliche Modelle miteinander vergleichen. In einem weiteren Erlebnisbereich, der GAMING ZONE, fokussierte sich das Geschehen auf den Sound beim Spielen - ebenfalls mit der einmaligen Gelegenheit, das Soundequipment direkt selbst zu testen. Mit Unterstützung des Kooperationspartners konsolenfan.de wurden verschiedene Spielkonsolen mit Headsets, Lautsprechern und Soundbars ausgestattet und eindrucksvoll demonstriert, wie sich die Gaming-Erfahrung mit gutem Sound verbessern lässt. Die IPS hingegen richtete sich hauptsächlich an das Fachpublikum - und damit auch an Aussteller der HIGH END - die nach hochwertigen Komponenten und Lösungen für die Audioproduktion suchen, darunter elektronische Bauteile, Gehäuse oder Software.Markenbotschafterin Anette Askvik verzaubert ihre FansEin besonderer Höhepunkt der HIGH END 2025 war der Auftritt der norwegischen Singer-Songwriterin Anette Askvik, die an allen vier Tagen das Publikum in ihren Bann zog. Die diesjährige Markenbotschafterin berührte mit ihrer Musik und ihrer natürlichen Präsenz die Herzen der Besucher:innen und verlieh der Veranstaltung einen außergewöhnlichen Glanz. In exklusiven Vorstellungen verteilt über alle Veranstaltungstage präsentierte die Künstlerin zwei Songs ihres Albums "Liberty" erstmals öffentlich in einer Immersive-Audio-Version. In enger Zusammenarbeit mit KiiAudio wurden die Tracks in speziell vorbereiteten Räumen so in Szene gesetzt, dass sich die künstlerische Vision und emotionale Tiefe ihrer Musik in einer völlig neuen Dimension entfalten konnten. Aufgrund der hohen Nachfrage gab Anette Askvik mehrere Zusatzvorstellungen und widmete sowohl den Journalisten als auch ihrem Publikum viel Zeit. Sie gab mehrere Interviews und signierte zahlreiche Schallplatten, darunter eine exklusive EP-HIGH-END-Edition.Fachwissen aus erster Hand auf der X-PERT StageAuf der X-PERT Stage wurde dem interessierten Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen zu innovativen Technologien, audiophilen Standards und gesellschaftsrelevanten Themen der Audio-Branche geboten. Im Mittelpunkt standen sowohl technische Innovationen als auch kultur- und branchenspezifische Fragestellungen mit starken inhaltlichen Akzenten wie technologischer Fortschritt, Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement. Mit thematischer Tiefe, branchenspezifischer Relevanz und einem exzellente Line-Up an Referenten gab das Talk- und Vortragsformats der HIGH END mit insgesamt sechs Veranstaltungen wertvolle Impulse und überzeugte Fachjournalisten, Branchenkenner und Audiophile gleichermaßen.Ciao Munich, Hello ViennaDie positive Resonanz aller Beteiligten und die konstant hohen Besucherzahlen zeigen: Die Begeisterung für exzellente Musikwiedergabe bleibt ungebrochen. Nach über zwei erfolgreichen Jahrzehnten in München markiert die HIGH END 2025 das Ende einer Ära - und den Beginn einer neuen. Ab 2026 schlägt die internationale Audiomesse ein neues Kapitel im Austria Center Vienna auf. Der moderne, zukunftsorientierte Standort bietet optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum und Innovation. "Mit dem Wechsel nach Wien eröffnen sich uns neue Perspektiven, die das Niveau der Messe weiter steigern werden", erklärt Stefan Dreischärf. Der Standortwechsel steht für Aufbruch, Weiterentwicklung und den festen Willen, die Erfolgsgeschichte der HIGH END in eine neue Dimension zu führen.Die HIGH END 2026 findet vom 28. bis 31. Mai 2026 im Austria Center Vienna statt.Stimmen unserer Aussteller zur HIGH END 2025:"Die letzte HIGH END in München war für uns ein voller Erfolg, mit etwas Wehmut verabschieden wir uns aus München und freuen uns auf Wien in 2026."Britta ter Wint, T+A"Wir hatten erfolgreiche Händler- und Kundentage, mit interessanten Gesprächen und Begegnungen. Wir bedauern sehr, dass die Messe in diesem Jahr das letzte Mal in München stattfinden, freuen uns aber auf das nächste Jahr in Wien."Gunther Frohnhöfer, AS-Distribution GmbHPressekontakt:Claudia KaznerPR und KommunikationHIGH END SOCIETY Service GmbHVorm Eichholz 2g42119 WuppertalTelefon: +49 202 702022E-Mail: kazner@highendsociety.deOriginal-Content von: HIGH END SOCIETY Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118361/6043460