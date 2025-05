BYD will mit dem Dolphin Surf die grüne Welle reiten. Unsere erste Ausfahrt führte an die roten Ampeln von Berlin. Und doch konnte der kleine Stromer mit großer Agilität und Praxistauglichkeit überzeugen. Der Fahrbericht. Die erste Begegnung mit dem BYD Dolphin Surf führt direkt in einen langen Ampel-Rückstau. Also nichts mit grüner Welle, auf der die Chinesen nach den Worten von BYD-Deutschland-Vertriebschef Patrick Schulz reiten wollen. Also Blinker ...

