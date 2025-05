Die selbstfahrenden Elektroautos das ÖPNV-Pionierprojekts KIRA sind in Deutschland zum ersten Mal mit Fahrgästen unterwegs. In zwei Kommunen im Kreis Offenbach navigieren die Robotaxis ab sofort mit Testnutzern an Bord erstmals per Automatisierungslevel 4 durch den normalen Straßenverkehr. Kunden können die Shuttles in der Stadt Langen und in der Gemeinde Egelsbach im Kreis Offenbach ab sofort buchen und nutzen. Sie müssen dafür als Testnutzer registriert ...

