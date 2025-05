Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe und Deutsche Post präsentieren Briefmarken-Serie 2025 "Für den Sport" / Motive der populären (deutschen) Mannschaftssportarten zieren die diesjährigen SonderpostwertzeichenGemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und der Deutschen Post hat die Sporthilfe heute in der adidas SPORTS BASE BERLIN offiziell die diesjährige Briefmarkenserie "Für den Sport" vorgestellt. Im Fokus der traditionellen Veranstaltung stehen in diesem Jahr die populären Mannschaftssportarten Basketball, Fußball und Handball.Mit den Motiven würdigt die Deutsche Post anlässlich der kommenden Sportgroßereignisse wie der FIBA Women's Euro Basket in Deutschland und drei weiteren Ländern im Juni, der UEFA-Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Juli, der FIBA EuroBasket der Männer im Herbst sowie der IHF-Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland und den Niederlanden Ende des Jahres die Leistungen deutscher Athletinnen und Athleten in den drei Ballsportarten."Die Vorfreude auf die anstehenden Großereignisse in den auf den Marken abgebildeten Sportarten ist groß", hebt Max Hartung, Sprecher des Sporthilfe-Vorstands, hervor. "Gleichzeitig liegt der Kern unserer Arbeit in der Sporthilfe in der kontinuierlichen Förderung der Athletinnen und Athleten, nämlich von den Anfängen als Nachwuchstalent über die sportlichen Höhepunkte bis zum Karriereende und darüber hinaus beim Einstieg in die berufliche Laufbahn nach dem Sport. Dies gelingt uns auch aufgrund der Erlöse durch die jährliche Briefmarkenserie "Für den Sport". Wir danken dem Bundesministerium der Finanzen für die langjährige Unterstützung der Sporthilfe, und der Deutschen Post, unserem Nationalen Förderer, für die wertvolle Partnerschaft zugunsten der besten Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler Deutschlands. "Die drei Motive der Sonderbriefmarken mit Sportlerinnen und und Sportlern "in action" sind in verschiedenen Farben gehalten und haben Portowerte von 95 Cent, 110 Cent und 180 Cent. Gestaltet wurden die Marken von Chayenn Gutowski, Briefmarkendesignerin der Deutschen Post. Wie alle Sonderpostwertzeichen aus der Serie "Für den Sport" sind die Marken mit einem Zuschlag von 40 Cent, 45 Cent und 55 Cent auf das eigentliche Porto versehen. Die daraus erzielten Erlöse kommen der Sporthilfe zur Förderung der besten deutschen Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten zugute. Die neuen Briefmarken sind bereits seit Anfang Mai in ausgewählten Postfilialen, im Online-Shop (https://shop.deutschepost.de/sport) oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post erhältlich (Tel.: 0961 - 3818 - 3818).Im Rahmen der Veranstaltung in Berlin übergab Dr. Alexander Plum, Vice President der Abteilung Produktmanagement der Deutschen Post, die Alben mit den Sonderpostwertzeichen "Für den Sport" 2025 an Basketball-Nationalspielerin Lina Sontag, die für ein Podiumsgespräch zu Gast war, an Olympiasiegerin Lena Schöneborn (Moderner Fünfkampf) in ihrer Funktion als Sports Marketing Managerin für Gastgeber adidas, Dr. Evelyn Kozak als Vertreterin der für den Sport zuständigen Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Dr. Christiane Schenderlein, an Chayenn Gutowski, Designerin der Markenserie, und den Sprecher des Sporthilfe-Vorstands, Max Hartung.Mit der Briefmarkenserie "Für den Sport" unterstützt das Bundesministerium der Finanzen die Sporthilfe bereits seit mehr als 55 Jahren. Mit den Fördermitteln aus den Marken mit dem "Plus" - seit 1968 rund 140 Millionen Euro - erhalten auch zukünftig deutsche Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten über die Sporthilfe wichtige finanzielle und ideelle Unterstützung auf dem Weg zu ihren Erfolgen.Abbildung der Briefmarken zum Download - bitte unbedingt nachfolgende Verwendungshinweise beachten!www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/pressemitteilungen/sportbriefmarken-2025Sofern das Motiv des Sonderpostwertzeichens in einem Zeitraum von sechs Wochen vor und sechs Wochen nach dem Tag der Erstveröffentlichung (Ausgabedatum: 8. Mai 2025) verwendet wird, gelten vereinfachte Abbildungsregeln. Wenn keine kommerziellen Interessen im Vordergrund stehen, ist eine Abbildung grundsätzlich möglich. Zu beachten sind dabei aber folgende Punkte:- Bei der Veröffentlichung ist die Nennung der folgenden Copyright-Angaben erforderlich: Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Chayenn Gutowski, Bonn- Zur Missbrauchsvermeidung müssen die Postwertzeichen entweder verkleinert (< 90 Prozent) oder vergrößert (> 125 Prozent) abgebildet werden.Sollten die Sonderpostwertzeichen online abgebildet werden, ist ein entsprechender Hinweis oder eine Sicherheitsvorkehrung zu treffen, damit die Sonderpostwertzeichen nicht unkontrolliert weiterverwendet werden können. Weitere Informationen zum Urheberrecht finden Sie unter: Bundesfinanzministerium - Benutzerhinweise (https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Meta/Benutzerhinweise/benutzerhinweise.html)Weitere Informationen zu den Sportbriefmarken: https://www.sporthilfe.de/sportbriefmarken"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. 