Bitcoin OTC-Bestände fallen auf 115.000 Coins - Kommt es bald zu einem Supply-Shock?

Die Bitcoin-Bestände außerbörslicher Handelsplätze befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Mit nur noch 115.000 verfügbaren Coins sehen viele Analysten Potenzial für einen baldigen Supply-Shock. Doch welche Auswirkungen hätte eine solche Entwicklung auf den Kurs von BTC?

Angebot an Bitcoins am Markt nimmt immer weiter ab

Das Interesse von Anlegern am Bitcoin kaufen, scheint sich aktuell ja auf einem Höchststand zu befinden. Dies ergibt sich zumindest aus dem Bitcoin-Kurs, der ja erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch bei knapp 112.000 $ erreicht hat.

Der starke Kursanstieg wurde natürlich maßgeblich von der Akkumulation von BTC seitens kleiner und großer Investoren getrieben, und neuesten Daten von CryptoQuant zufolge könnte es nun bald zu einem regelrechten Supply Shock kommen, bei dem nicht mehr genügend Bitcoins am Markt verfügbar sind, um die Nachfrage zu sättigen.

Wie der deutsche Analyst RobynHD auf seinem X-Account teilte, sind die Bitcoin-OTC-Bestände CryptoQuant zufolge nämlich auf einen Tiefststand von nur noch 115.000 BTC gefallen. Das entspricht einem massiven Rückgang seit dem letzten Höchststand von 486.000 Bitcoins in den OTC-Beständen im September 2021. Seitdem sind also die OTC-Bestände also auf weniger als ein Viertel geschrumpft.

Die Bitcoin OTC-Bestände schmelzen dahin: Seit Sep 2021 sind sie von 486k auf 115k BTC gefallen.



Bei der aktuellen Abflussrate von Ø276 BTC/Tag wären die Reserven bis Juli 2026 komplett leer.



Sie werde nie komplett leer, aber das Angebot verknappt sich. Die Uhr tickt.

Rechnet man die Veränderung des OTC-Bestandes mit der aktuellen Abflussrate von 276 BTC pro Tag hoch, zeigt sich, dass die Bestände bereits im Juli 2026, also in etwas mehr als einem Jahr, vollständig aufgebraucht sein könnten, sodass keine BTC mehr über OTC akkumuliert werden könnten. Natürlich werden die OTC-Bestände jedoch nie komplett leer sein, da ja auch immer wieder Zuflüsse stattfinden. Allerdings verknappt sich das Angebot eben drastisch.

Das deckt sich auch mit der generellen Bitcoin-Balance auf Krypto-Börsen. Die befindet sich CryptoQuant zufolge nämlich ebenfalls in einem rapiden Rückgang, der in letzter Zeit immer weiter an Fahrt aufgenommen hat. Lagen die Bitcoin-Reserven aller Krypto-Börsen zusammen Anfang 2024 noch bei circa 3,15 Millionen BTC, so sind sie bis heute auf nur noch 2,4 Millionen BTC zurückgegangen, was ebenfalls einen massiven Rückgang darstellt.

BITCOIN BALANCE ON EXCHANGES HITS AN ALL TIME LOW.



SUPPLY SHOCK INCOMING

Das könnte zu einer starken Bitcoin-Rallye führen

Derartige Entwicklungen könnten sich sehr positiv auf Bitcoins Wertentwicklung in Zukunft auswirken. Schließlich wird der Preis im Endeffekt vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bestimmt. Falls die Nachfrage nun gleich bleibt oder sogar steigt, während das Angebot immer kleiner wird, hat das unweigerlich einen Kursanstieg zur Folge.

Bitcoin ist als Reserve-Asset und Hedge gegen die Inflation und Abwertung von Fiat-Währungen ja bekanntlich auf 21 Millionen Coins limitiert, von denen der Großteil heute bereits auf dem offenen Markt zugänglich ist. Die 21 Millionen Coins erscheinen trotz eines Kurses von 100.000 $ pro Coin sehr wenig in Anbetracht des massiven Interesses, welches derzeit sowohl von privaten als auch von institutionellen Investoren besteht.

Quelle: Coinmarketcap.com

Schließlich interessieren sich in letzter Zeit auch immer mehr Unternehmen dafür, Bitcoin als Reserve-Asset in ihr Balancesheet aufzunehmen, und auch ganze Staaten, wie beispielsweise die USA, wollen nationale Bitcoin-Reserven aufbauen. Sollte diese Entwicklung erst einmal an Fahrt aufnehmen, könnte es schnell zu einem regelrechten Kampf um die letzten frei verfügbaren Bitcoins kommen, was eine Preisexplosion auf bisher ungeahnte Höhen zur Folge haben könnte.

Dem Finanzbuchautor und Analysten Robert Kiyosaki zufolge könnte diese Entwicklung den Bitcoin-Preis bis 2035 auf 1 Million $ pro Coin ansteigen lassen. Von einer solchen Entwicklung könnte dann wahrscheinlich auch der restliche Krypto-Markt, einschließlich junger Altcoin-Projekte wie BTCBULL, maßgeblich mit profitieren.

