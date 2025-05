Seit Ende Dezember ist UKO Microshops an der Börse. Heimat ist der direct market plus der Börse Wien. Derzeit begibt die Gesellschaft eine Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von bis zu 3 Millionen Euro. Den geprüften Jahresabschluss 2024 kann die Gesellschaft aus Puch bei Hallein nicht wie geplant am 30. Mai liefern. Begründet ...

