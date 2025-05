Aurora, die neue Wetter-KI von Microsoft, soll Vorhersagen genauer und schneller erstellen können als aktuelle Spitzenmodelle - insbesondere, was Extremwetterereignisse angeht. Trainiert wurde die KI mit einer Million Stunden an Daten. Anfang September 2024 hatte Microsoft mit Project Aurora erstmals ein System für die Vorhersage von Wetter und Luftqualität in Aussicht gestellt. Jetzt ist die Wetter-KI Aurora offiziell vorgestellt worden. Wetter-KI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...