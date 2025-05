H2 Mobility hat in Düsseldorf seine angekündigte Hochleistungs-Wasserstofftankstelle in Betrieb genommen. Mit einer Tageskapazität von bis zu fünf Tonnen soll es sich um die leistungsstärkste Wasserstofftankstelle Europas handeln. Die neue Anlage am Höherweg soll mit ihrer deutlich höheren Tageskapazität "neue Maßstäbe im Bereich der Wasserstoffmobilität" setzen, wie der Betreiber H2 Mobility zu der Eröffnung mitteilt. Geplant und umgesetzt wurde ...

