FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 50 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und mit Effizienzmaßnahmen die Profitabilität deutlich verbessert, schrieb Sven Kürten in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Den trotz leicht angehobener Gewinnprognosen gesenkten fairen Wert begründete er mit der Dollar-Schwäche./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0015002CX3

© 2025 dpa-AFX-Analyser