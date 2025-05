NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Daniel Roeska widmete sich am Dienstag den Auswirkungen der US-Zölle auf die globale Autobranche. Dabei habe die jüngste Drohung von US-Präsident Trump in Richtung EU die Risiken für europäische Autobauer wieder erhöht. Am schlimmsten betroffen vom Zoll-Gewitter seien allerdings weiterhin die Japaner. Optimistisch bleibt Roeska in Europa für BMW aufgrund des radikalen Umbaus und der "Neue Klasse"-Plattform. Daneben mag er auch Ferrari und Renault./ag/gl



