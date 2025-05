thyssenkrupp nucera hat gemeinsam mit dem Fraunhofer IKTS eine Pilotfertigung für Hochtemperatur-Elektrolyseure (SOEC) in Arnstadt in Thüringen eröffnet. In der neuen Anlage werden Elektrolyse-Stacks zur Herstellung von grünem Wasserstoff produziert, zunächst mit einer Kapazität von 8 Megawatt pro Jahr. Die SOEC-Technologie ergänzt das ...

