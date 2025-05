Plauen (ots) -Schon als Kind verbrachte Madeleine Genßler ihre Ferien mit dem Fotografieren, heute hat sie sich mit MPixx längst einen Namen in der Branche gemacht. Was als kreative Unterstützung für ihren Mann begann, wurde damit zur persönlichen Erfolgsgeschichte - doch der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. Wie ihr der Aufstieg trotz aller Widrigkeiten gelang und was wir alle daraus lernen können? Hier gibt es die Antwort!Von klein auf hielt Madeleine Genßler alles fest, was ihr vor die Linse kam: Menschen, Tiere, Sonnenuntergänge - fotografieren war für sie mehr als ein Hobby. Es war Ausdruck. Mit der ersten Digitalkamera, einem Geschenk ihrer Großeltern, wurde daraus schnell eine Leidenschaft, die bleiben sollte. Doch das Leben stellte zunächst andere Weichen: Schulabschluss, Ausbildung zur Chemielaborantin, die Kamera wanderte in die Schublade. Erst Jahre später griff sie wieder zur Linse - ihr Mann brauchte professionelle Bilder seiner Autos für Verkauf und Marketing. Madeleine übernahm. Ohne es zu planen, wurde sie zur kreativen Kraft hinter dem gemeinsamen Unternehmen. Sie entwickelte ihren Stil, verfeinerte Technik und Bearbeitung - und arbeitete faktisch längst selbstständig. Nur die eigene Firma fehlte noch. "Ich war die Kreative, er der Vertrieb - und gemeinsam haben wir über Jahre eine Firma aufgebaut. Aber irgendwann fehlte mir einfach die letzte Motivation. Autos zu fotografieren, wurde zur Routine.""Der Moment auf dieser Convention - das war letztlich mein Wendepunkt: Von da an wusste ich, was ich wirklich wollte", erinnert sich Madeleine Genßler von MPixx. Dort fotografierte sie Cosplayer. Keine Autos, keine Verkaufsbilder - sondern Menschen mit Fantasie, Stolz und Hingabe. Und plötzlich war sie wieder da: die Freude, der kreative Reiz, die echte Wertschätzung. In diesem Moment wurde ihr klar: Sie wollte mehr. Nicht länger unentgeltlich Bekannte ablichten. Nicht länger im Schatten agieren. Ihre Arbeit sollte gesehen, geschätzt und angemessen bezahlt werden. Mit dem Rückhalt ihres Mannes wagte sie den Schritt: eigene GmbH, eigene Marke. Und weil ihr das allein nicht reichte, begann sie parallel ein Fernstudium - um auch theoretisch jede Facette ihres Handwerks abzudecken. "Ich wollte nicht hören müssen: 'Du hast das ja nie gelernt.' Vielmehr wollte ich zeigen, dass ich weiß, was ich tue - auf allen Ebenen."Erste Schritte und Erfolge: Wie Madeleine Genßlers Leidenschaft zum Beruf wurdeDamit war die Entscheidung gefallen, das Ziel stand fest. Doch der Weg begann erst: Bürokratie, Finanzierung, Sichtbarkeit - Madeleine Genßler hatte viele Hürden zu nehmen. Alleingelassen wurde sie dabei aber nicht. Unterstützt von ihrem Mann, finanziell wie emotional, baute sie ihr neues Business Stück für Stück auf. Das Fernstudium wurde zur Stütze, half ihr dabei, Sicherheit in ihrer Arbeit zu gewinnen. Und trotz aller Anfangssorgen: Sie bereut keine Sekunde."Mir war bald klar, dass es nicht einfach das 'schöne' Bild war, das ich anstrebte", sagt sie rückblickend. "Vielmehr waren es das Stimmige und das Stimmungsvolle, die Story im und hinter dem Bild, die mich reizten." Seit gut acht Jahren steht MPixx daher nun für ein fotografisches Angebot, dessen Zielsetzung nicht allein darin liegt, schöne Bilder zu produzieren, sondern Fotos, die eine Geschichte erzählen, die Erinnerungen einfangen, Emotionen auslösen - und in sich so einzigartig sind, wie die Menschen und Motive, die sie zeigen.Kreativität und Technik: Was die Arbeit von Madeleine Genßler heute ausmacht - und was jeder daraus lernen kannWie sie dieser Einzigartigkeit auf die Spur kommt? "Gute Bilder beginnen für mich mit dem Verstehenwollen", betont Madeleine Genßler von MPixx. "Deshalb lege ich großen Wert darauf, meine Kunden zunächst in einem Gespräch kennenzulernen und mich mit ihren Vorstellungen und Zielsetzungen vertraut zu machen." Gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Kreativen wie Cosplayern, aber auch in der Portrait- und Businessfotografie sei es entscheidend, Zugang zur Person oder zum Charakter, der ausgedrückt werden soll, zu erhalten, um das Konzept in stimmige und authentische Bilder umsetzen zu können.Die Nähe zu ihren Kunden, das Vertrauen, das sich im Laufe der Zusammenarbeit entwickelt, zeigt sich auch in der Nachbearbeitung der Aufnahmen, die für Madeleine Genßler einen wichtigen abschließenden Arbeitsschritt darstellen. "Retusche beispielsweise heißt für mich nicht einfach nur 'glätten' oder 'wegmachen', sondern betonen und herausarbeiten, was einen Menschen oder ein Objekt auszeichnet."Abseits ihrer Leidenschaft für das Fotografieren ist es ihr heute wichtig, auch andere zu ermutigen, den Schritt zu wagen: "Natürlich sind auch mir die Aufträge nicht einfach so zugeflogen", sagt sie. "Aber ich glaube, wenn du dich selbst beständig weiterentwickelst, deine ganz eigene Handschrift, einen unverwechselbaren Bilderstil findest, findest du auch deine Nische und deine Kunden, denen genau dieser Stil gefällt." Und auch an dieser Stelle gibt der Erfolg ihr ein weiteres Mal recht, denn ihre Geschichte zeigt: mit Leidenschaft, Unterstützung und dem Vertrauen in die eigene Fähigkeit lässt sich aus einem Hobby ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen.