© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, verstärkt seine Präsenz in Europa. Im Rahmen seines Technologie-Symposiums 2025 kündigte der Präsident von TSMC Europe, Paul de Bot, am Dienstag die Eröffnung eines neuen Designzentrums in München an. Der Start ist für das dritte Quartal 2025 geplant. Das neue Zentrum soll europäische Kunden bei der Entwicklung leistungsstarker, energieeffizienter Chips unterstützen - insbesondere in den Bereichen Automotive, Industrie und künstliche Intelligenz. Das Münchner Büro ergänzt den laufenden Fabrikbau in Dresden, wo TSMC gemeinsam mit Infineon, NXP und Bosch unter dem Namen ESMC eine neue Chipproduktion …