Neckarsulm (ots) -- Die Unternehmen der Schwarz Gruppe erweitern ihre Sportpartnerschaften um den Bereich Wintersport- Kaufland wird Premium- und Ernährungspartner in den nordischen Disziplinen und im Biathlon- Schwarz Digits wird Premiumpartner in den alpinen Disziplinen und unterstützt den Deutschen Skiverband bei der souveränen DigitalisierungGemeinsame Ziele, gemeinsame Werte und ein starkes Zeichen für die Zukunft des Skisports in Deutschland: Die Unternehmen der Schwarz Gruppe und der Deutsche Skiverband (DSV) vereinbaren eine langfristige Zusammenarbeit. Die Partnerschaft läuft zunächst bis 2029 und umfasst alle alpinen und nordischen Disziplinen sowie Biathlon.Die Kooperation fördert sportliche Höchstleistung und geht weit über klassisches Sponsoring hinaus. So bringen die Handelssparte Kaufland und die Digitalsparte Schwarz Digits ihre fachliche Kompetenz in unterschiedlichen Zukunftsfeldern ein. Kaufland wird als Premiumpartner in den DSV-Disziplinen - Skilanglauf, Skisprung, Nordische Kombination und Biathlon - den Schwerpunkt in der Kooperation auf nachhaltige Ernährung legen. Der Ausbau der digitalen Souveränität steht im Fokus der Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, die als Premiumpartner der alpinen Nationalmannschaften auftreten. Ziel ist es, gemeinsam nachhaltige Impulse zu setzen - sowohl für den sportlichen Erfolg als auch für die technologische Weiterentwicklung des Verbands.Gemeinsame Haltungsnoten als Grundlage der ZusammenarbeitDie Unternehmen und der Verband teilen gemeinsame Werte. Leistung erbringen und stetig über sich hinaus zu wachsen, stehen für alle Beteiligten im Kern ihres Handelns. Gleichzeitig gehören zur jeweiligen DNA auch Attribute wie Respekt, Fairplay, Bodenständigkeit und Vertrauen. Diese Gemeinsamkeiten in der Leistungs- und Unternehmenskultur bilden die idealen Voraussetzungen für eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft.Kaufland: Gesunde Ernährung und Höchstleistung auf einer LinieAls neuer Premiumpartner wird Kaufland zukünftig Bestandteil der Wettkampf- und Wärmebekleidung in den nordischen Disziplinen und im Biathlon sein. Zusätzlich wird das Unternehmen als Ernährungspartner die Sportlerinnen und Sportler unterstützen. Es ist in Deutschland die erste große Sportkooperation in der Geschichte des Lebensmitteleinzelhändlers. "Der Deutsche Skiverband begeistert mit seinen Athletinnen und Athleten jeden Winter aufs Neue Millionen mit ihrem sportlichen Einsatz und ihren Erfolgen. Als zukünftiger Partner möchten wir die Sportler bestmöglich auf diesem Weg begleiten. Unser Sortiment bietet eine große Auswahl an gesunden und hochwertigen Lebensmitteln, mit denen wir die Ernährung der Athleten unterstützen werden", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. "Gesunde Ernährung ist eine Grundvoraussetzung für Spitzenleistungen und gelebte Nachhaltigkeit ein verbindendes Element im gemeinsamen Werteverständnis", ergänzt Walter Vogel, Vorstand Marketing im Deutschen Skiverband.Schwarz Digits: Abfahrt in Richtung Digitale SouveränitätIm Rahmen der Kooperation wird Schwarz Digits, die IT- und Digitalisierungs-Sparte der Unternehmensgruppe, künftig mit ihrem Logo auf der Wärme- und Wettkampfbekleidung der alpinen Nationalmannschaften vertreten sein. Neben der sichtbaren Präsenz steht vor allem eine inhaltliche Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Weiterentwicklung im Fokus. Die Partner stehen im Austausch dazu, wie die souveräne Produktsuite von Schwarz Digits dem DSV bei der digitalen Transformation helfen kann. Im Zentrum stehen die Felder Cloud, Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, Kommunikation und Workplace."Im Sport gewinnt die Digitalisierung stark an Bedeutung. Es entstehen immer mehr Daten, beispielsweise über smarte Devices oder über Kameras", sagt Brian Heilig, Titular Geschäftsführer bei Schwarz Digits. "Mit den Daten lassen sich Training und Material verbessern. Wichtig ist aber, dass Sportler und Vereine selbst entscheiden können, wo ihre Daten liegen und wer sie wie verarbeitet. Das ist mit unseren souveränen digitalen Lösungen möglich.""Die Zusammenarbeit mit Schwarz Digits wird die digitale Transformation im Deutschen Skiverband enorm beschleunigen. Ob es um Cloud-Lösungen geht oder digitale Sicherheit - der DSV wird von dieser neuen digitalen Souveränität profitieren", erklärt Walter Vogel, Vorstand Marketing im Deutschen Skiverband. "Darüber hinaus wollen wir uns auch im Thema künstliche Intelligenz weiterentwickeln und gemeinsam Ideen entwickeln, wie diese Technologie im Leistungssport unterstützen kann."Über den Deutschen SkiverbandDer Deutsche Skiverband zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Wintersportverbänden weltweit. Im zurückliegenden Winter 2024/25 feierten die DSV-Athletinnen und -Athleten eine historische Saison: So oft wie nie zuvor standen sie bei Weltcupveranstaltungen auf dem Siegerpodest. Bei den jeweiligen Weltmeisterschaften konnten Sportlerinnen und Sportler aus allen olympischen Disziplinen unter dem Dach des Verbands Medaillen gewinnen - ein Beleg für seine Breite und Stärke. Mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe an seiner Seite baut der Deutsche Skiverband nun auch im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf ein starkes Fundament für die Zukunft - zum Wohle des Spitzensports, der Nachwuchsförderung und der gesamten Wintersport-Community in Deutschland.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie unter www.gruppe.schwarz.Über die Schwarz GruppeDie Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200 Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.Pressekontakt:Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. 